$!Ucrania ataca un puerto ruso clave de carga de petróleo y 3 petroleros de la flota clandestina

KIEV.- Ucrania lanzó el domingo una oleada de ataques contra objetivos petroleros rusos, al alcanzar un puerto clave de carga en el mar Báltico y dos petroleros que, según Ucrania, se utilizaron ilegalmente para transportar crudo ruso.

Un ataque nocturno con drones provocó un incendio en el puerto de Primorsk. según el gobernador regional ruso Alexander Drozdenko.

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Primorsk, que fue atacado varias veces en marzo, se encuentra a más de mil kilómetros (620 millas) de Ucrania, entre la frontera ruso-finlandesa y la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo.

El gobernador local Drozdenko indicó que el ataque con drones no causó un derrame de petróleo, pero no hizo comentarios inmediatos adicionales sobre víctimas o daños.

Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las fuerzas ucranianas destruyeron varios objetivos militares y de otro tipo, además de infligir daños significativos a la infraestructura del puerto petrolero.