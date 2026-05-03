Ucrania ataca un puerto ruso clave de carga de petróleo y 3 petroleros de la flota clandestina

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    Ucrania ataca un puerto ruso clave de carga de petróleo y 3 petroleros de la flota clandestina
    El sitio costero, operado por la empresa petrolera estatal rusa Transneft, tiene capacidad para manejar cientos de miles de barriles al día. ESPECIAL.

Se trata del mayor puerto ruso de exportación de petróleo en el mar Báltico, el cual sufrió derrames del crudo y un incendio

KIEV.- Ucrania lanzó el domingo una oleada de ataques contra objetivos petroleros rusos, al alcanzar un puerto clave de carga en el mar Báltico y dos petroleros que, según Ucrania, se utilizaron ilegalmente para transportar crudo ruso.

Un ataque nocturno con drones provocó un incendio en el puerto de Primorsk. según el gobernador regional ruso Alexander Drozdenko.

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Primorsk, que fue atacado varias veces en marzo, se encuentra a más de mil kilómetros (620 millas) de Ucrania, entre la frontera ruso-finlandesa y la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo.

El gobernador local Drozdenko indicó que el ataque con drones no causó un derrame de petróleo, pero no hizo comentarios inmediatos adicionales sobre víctimas o daños.

Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las fuerzas ucranianas destruyeron varios objetivos militares y de otro tipo, además de infligir daños significativos a la infraestructura del puerto petrolero.

$!Ucrania ataca un puerto ruso clave de carga de petróleo y 3 petroleros de la flota clandestina

“Otro portador ruso de misiles Kalibr está fuera de servicio. El mayor general Yevhen Khmara informó sobre la destrucción exitosa de objetivos en el puerto de Primorsk”, escribió Zelenskyy en una publicación en Telegram el domingo.

Según Zelenskyy, drones ucranianos también alcanzaron un buque de misiles Karakurt, una patrullera y un petrolero perteneciente a la llamada flota petrolera clandestina de Rusia, utilizada para evadir las sanciones occidentales y los topes de precios sobre las exportaciones rusas de energía.

En otra publicación más temprano el domingo, Zelenskyy afirmó el domingo que las fuerzas ucranianas habían alcanzado dos petroleros más de la “flota clandestina” cerca de la entrada del puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro.

“Estos petroleros se utilizaban activamente para transportar petróleo. Ahora no lo harán”, afirmó. Señaló que la operación estuvo dirigida por el jefe del Estado Mayor General de Ucrania, Andrii Hnatov.

Moscú no se pronunció de inmediato sobre las afirmaciones de Zelenskyy sobre ninguno de los ataques.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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