Ucrania ataca un puerto ruso clave de carga de petróleo y 3 petroleros de la flota clandestina
Se trata del mayor puerto ruso de exportación de petróleo en el mar Báltico, el cual sufrió derrames del crudo y un incendio
KIEV.- Ucrania lanzó el domingo una oleada de ataques contra objetivos petroleros rusos, al alcanzar un puerto clave de carga en el mar Báltico y dos petroleros que, según Ucrania, se utilizaron ilegalmente para transportar crudo ruso.
Un ataque nocturno con drones provocó un incendio en el puerto de Primorsk. según el gobernador regional ruso Alexander Drozdenko.
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Primorsk, que fue atacado varias veces en marzo, se encuentra a más de mil kilómetros (620 millas) de Ucrania, entre la frontera ruso-finlandesa y la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo.
El gobernador local Drozdenko indicó que el ataque con drones no causó un derrame de petróleo, pero no hizo comentarios inmediatos adicionales sobre víctimas o daños.
Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las fuerzas ucranianas destruyeron varios objetivos militares y de otro tipo, además de infligir daños significativos a la infraestructura del puerto petrolero.
“Otro portador ruso de misiles Kalibr está fuera de servicio. El mayor general Yevhen Khmara informó sobre la destrucción exitosa de objetivos en el puerto de Primorsk”, escribió Zelenskyy en una publicación en Telegram el domingo.
Según Zelenskyy, drones ucranianos también alcanzaron un buque de misiles Karakurt, una patrullera y un petrolero perteneciente a la llamada flota petrolera clandestina de Rusia, utilizada para evadir las sanciones occidentales y los topes de precios sobre las exportaciones rusas de energía.
En otra publicación más temprano el domingo, Zelenskyy afirmó el domingo que las fuerzas ucranianas habían alcanzado dos petroleros más de la “flota clandestina” cerca de la entrada del puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro.
“Estos petroleros se utilizaban activamente para transportar petróleo. Ahora no lo harán”, afirmó. Señaló que la operación estuvo dirigida por el jefe del Estado Mayor General de Ucrania, Andrii Hnatov.
Moscú no se pronunció de inmediato sobre las afirmaciones de Zelenskyy sobre ninguno de los ataques.
Funcionarios ucranianos argumentan que los ingresos petroleros financian directamente la invasión a gran escala de Moscú contra el país, que ya va por su quinto año.