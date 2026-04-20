UE organiza conferencia de paz palestina en busca de mayor influencia en Oriente Medio

Más de 60 naciones enviaron representantes a Bruselas para conversar con representantes palestinos sobre la estabilidad, la seguridad y la paz a largo plazo.

Europa centró su atención en los palestinos este lunes, una vez que la derrota electoral en Hungría del aliado de Israel, Viktor Orbán, da nuevo impulso a los esfuerzos para abordar Gaza y la Cisjordania ocupada.

La Unión Europea ha permanecido en gran medida al margen en Oriente Medio pese a ser el mayor proveedor de ayuda a los palestinos y respaldar una solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino. La mayoría de los países miembros de la UE ahora reconoce un Estado palestino independiente luego que muchos expresaran indignación por las acciones de Israel en Gaza. El bloque de 27 naciones también es el principal socio comercial de Israel y un importante comprador de armas israelíes.

Pero la UE no tuvo ningún papel en la negociación del alto el fuego de octubre en Gaza que entró en vigor tras dos años de genocidio. Y las medidas europeas para condenar o sancionar algunas acciones israelíes con frecuencia habían sido vetadas por Orbán.

Ahora el próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, está indicando que actuará de manera diferente a Orbán respecto a Israel. Y algunos mandatarios críticos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, están presionando para implementar medidas decisivas.

DESAFIANDO EL ACUERDO DE EUROPA CON ISRAEL

Magyar ha dicho que buscará “relaciones pragmáticas” con Israel, pero también reincorporarse a la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de arresto contra Netanyahu por Gaza. Orbán desafió esa orden al recibir a Netanyahu en 2025, y luego inició el proceso para que Hungría abandonara el único tribunal del mundo para crímenes de guerra y genocidio.

Magyar también ha indicado que podría no continuar la política de Orbán de vetar medidas sobre Israel —un obstáculo que los mandatarios de la UE críticos de Israel no han logrado superar en los últimos tres años de conflicto en Oriente Medio.

Tras la reunión de Bruselas, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que sin el veto de Orbán podrán adoptarse medidas pronto, como imponer sanciones a colonos israelíes violentos.

“Tenemos 27 países y 26 países quieren imponer sanciones a colonos violentos”, destacó.

“El que no quiere las sanciones a colonos violentos ha logrado imponerse. Ahora, este país tuvo elecciones, y tendremos un nuevo gobierno”.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España quiere que la UE suspenda su antiguo Acuerdo de Asociación con Israel y ha dicho que España presentará una propuesta formal en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE el martes.

Sin embargo, una suspensión parece poco probable, ya que países como Austria y Alemania tienden a respaldar a Israel.

El acuerdo en vigor desde 2000 establece el marco jurídico e institucional dentro del cual el bloque e Israel realizan comercio y cooperación. La UE ha encontrado indicios de que Israel violó ese acuerdo en su campaña militar en Gaza.