La fiscalía francesa cita a Elon Musk por presuntas imágenes de abuso infantil en X

El hombre más rico del mundo y Linda Yaccarino, la exdirectora ejecutiva de X , fueron citados el lunes para “entrevistas voluntarias”, mientras que otros empleados de la plataforma tenían previsto declarar como testigos a lo largo de esta semana, según informó la fiscalía de París.

Elon Musk ha sido citado a París, donde los investigadores están examinando las acusaciones de mala conducta relacionadas con la plataforma de redes sociales X, incluida la difusión de material de abuso sexual infantil y contenido deepfake.

Aún no está claro si Musk y Yaccarino viajarán a París. Un portavoz de X no respondió a las preguntas de Associated Press y la empresa actual de Yaccarino, eMed, no respondió a la solicitud enviada al correo electrónico de prensa.

Musk fue citado a comparecer tras un registro realizado en febrero en las instalaciones francesas de X, en el marco de una investigación iniciada en enero de 2025 por la unidad de delitos cibernéticos de la fiscalía de París. Musk y Yaccarino fueron citados en su calidad de directivos de X en el momento de los hechos investigados. Yaccarino fue director ejecutivo desde mayo de 2023 hasta julio de 2025.

«Estas entrevistas voluntarias con los directivos tienen como objetivo que presenten su postura sobre los hechos y, en su caso, las medidas de cumplimiento que prevén implementar», declararon los fiscales. «En esta fase, la investigación se enmarca en un enfoque constructivo, cuyo objetivo final es garantizar que la plataforma X cumpla con la legislación francesa, en la medida en que opere dentro del territorio nacional».

Al ser consultada sobre si Musk se arriesgaría a sufrir sanciones si no comparecía a la audiencia, la fiscalía de París declinó hacer comentarios.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación tras las denuncias de un diputado francés que alegaba que algoritmos sesgados en X probablemente distorsionaron el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos. La investigación se amplió después de que el sistema de inteligencia artificial de la plataforma, Grok, generara publicaciones que supuestamente negaban el Holocausto, un crimen en Francia , y difundieran deepfakes con contenido sexualmente explícito.

La investigación examina la presunta “complicidad” en la posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores, deepfakes sexualmente explícitos, la negación de crímenes de lesa humanidad y la manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros cargos.

Grok, que fue creado por xAI y está disponible a través de X, provocó indignación mundial este año después de que difundiera un torrente de imágenes deepfake sexualizadas y no consensuales en respuesta a las solicitudes de los usuarios de X.

Grok también escribió en una publicación en francés que se compartió ampliamente que las cámaras de gas del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron diseñadas para la “desinfección con Zyklon B contra el tifus” en lugar de para el asesinato en masa, un lenguaje asociado desde hace tiempo con la negación del Holocausto.

En publicaciones posteriores en X, el chatbot rectificó y reconoció que su respuesta anterior era errónea, indicando que había sido eliminada, y señaló evidencia histórica de que el Zyklon B se utilizó para matar a más de un millón de personas en las cámaras de gas de Auschwitz.

En marzo, la fiscalía de París alertó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la agencia federal estadounidense responsable de regular y supervisar los mercados financieros, sugiriendo que “la controversia en torno a los deepfakes sexualmente explícitos generados por Grok podría haber sido orquestada deliberadamente para aumentar artificialmente el valor de las empresas X y xAI, lo que podría constituir delitos penales”, según declararon los fiscales.

La fiscalía de París afirmó que esto podría haberse hecho “antes de la salida a bolsa prevista para junio de 2026 de la nueva entidad formada por la fusión de SpaceX y xAI, en un momento en que la empresa X estaba perdiendo impulso claramente”.

Según el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia comunicó a las autoridades policiales francesas que no facilitaría sus esfuerzos para investigar el fármaco X de Musk. El periódico informó que la oficina de asuntos internacionales del Departamento de Justicia, en una carta de dos páginas enviada la semana pasada, acusó a Francia de utilizar indebidamente su sistema judicial para interferir en una empresa estadounidense.

“Esta investigación pretende utilizar el sistema jurídico penal francés para regular un espacio público destinado a la libre expresión de ideas y opiniones de una manera contraria a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, rezaba la carta citada por el Wall Street Journal.

La carta también afirmaba que las peticiones de ayuda de Francia a Estados Unidos “constituyen un intento de involucrar a Estados Unidos en un proceso penal con tintes políticos, cuyo objetivo es regular indebidamente, mediante un proceso judicial, las actividades comerciales de una plataforma de redes sociales”.

Las autoridades judiciales francesas no respondieron a las solicitudes de comentarios.