Un ataque con misiles y drones rusos en la región de la capital ucraniana deja al menos 15 muertos

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    Un ataque con misiles y drones rusos en la región de la capital ucraniana deja al menos 15 muertos
    Grandes incendios arrasaron almacenes en la ciudad de Brovary y en las aldeas de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoha. AP

Este ataque fue el último de una serie de ataques rusos con misiles balísticos a gran escala que se han convertido en algo casi rutinario este verano

Los ataques con misiles y drones rusos contra Kiev y la región circundante causaron la muerte de al menos 15 personas y dejaron 42 heridos durante la noche, de acuerdo a un informe del servicio estatal de emergencias de Ucrania.

Este ataque fue el último de una serie de ataques rusos con misiles balísticos a gran escala que se han convertido en algo casi rutinario este verano.

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Ucrania cuenta con un arsenal limitado de misiles interceptores para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, el único sistema de defensa aérea de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos, lo que dificulta detener grandes andanadas, incluso mientras Ucrania ha intensificado los ataques de largo alcance contra refinerías de petróleo e infraestructuras energéticas rusas.

En la región metropolitana de Kiev, alrededor de la capital, 14 personas murieron y 27 resultaron heridas, con incendios en varios lugares de los distritos de Brovary, Bucha y Fastiv, según informó el servicio de emergencias de Ucrania.

Grandes incendios arrasaron almacenes en la ciudad de Brovary y en las aldeas de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoha.

Un incendio que afectó a vehículos en una empresa del distrito de Fastiv fue extinguido.

En el distrito de Bucha, los bomberos combatieron un incendio en un almacén en la aldea de Chaiky después de extinguir otro incendio en una instalación logística en Sofiivska Borschahivka.

En la capital, una persona murió y 15 resultaron heridas, y los equipos de emergencia extinguieron todos los incendios provocados por los ataques en los distritos de Obolonskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi y Desnianskyi, según informó la Administración Militar de la ciudad de Kiev.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente de Ucrania en materia de desarrollo de tecnología de defensa, afirmó que la guerra de desgaste ha entrado en una nueva fase.

“El enemigo está atacando todo indiscriminadamente: almacenes minoristas, instalaciones de almacenamiento de alimentos, centros logísticos, empresas, almacenes de materiales de construcción”, dijo en Facebook.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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