Un ataque militar en Irán podría tener un propósito simbólico para Trump

Por: Julian E. Barnes and Helene Cooper Los ataques selectivos contra Irán que el gobierno de Donald Trump está considerando probablemente irían dirigidos contra instalaciones nucleares y de misiles del país. Pero el presidente aún no ha especificado, ni al pueblo estadounidense ni a los soldados que ejecutarían sus órdenes, qué es exactamente lo que quiere conseguir con esta intervención militar. En su discurso sobre el Estado de la Unión del martes, el presidente Trump pareció sugerir un objetivo: que Irán tiene que decir las “palabras secretas” de que nunca tendrá un arma nuclear. Pero Irán ya ha hecho esencialmente esa promesa, aunque haya enriquecido suficiente uranio como para que los funcionarios de inteligencia expresen su incredulidad. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump pide a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán Los funcionarios estadounidenses dicen dudar de que Irán esté dispuesto a llegar a un acuerdo, pero que la estrategia de los ataques selectivos consistiría en obligar a sus dirigentes a hacer concesiones. De forma más inmediata, el objetivo sería dañar las instalaciones nucleares y de misiles de Irán. Trump declaró que las tres instalaciones nucleares más importantes de Irán fueron “eliminadas” por los ataques estadounidenses del año pasado. Según los funcionarios que han revisado los datos de inteligencia, no fueron destruidas, pero tampoco están operativas.

Para Israel, la amenaza inmediata más crítica son los misiles de Irán. Destruirlos limitaría la capacidad del país para tomar represalias contra Israel y las bases militares de la región que albergan soldados estadounidenses. Los militares estadounidenses afirman que, aunque sus bombarderos y Tomahawks pueden dañar significativamente los misiles de Irán, este podría fabricar más. Además, Irán ha dispersado algunos de sus centros de lanzamiento, lo que dificulta un ataque. Pero cualquier daño de un ataque estadounidense serviría más bien para dos fines simbólicos. Varios funcionarios del gobierno dijeron que permitiría a Trump adjudicarse una victoria militar contra un viejo enemigo. Pero los altos funcionarios también esperan que lleve a Irán a renunciar a su programa de enriquecimiento nuclear, aunque algunos funcionarios actuales y anteriores dudan de que lo consiga. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho en reuniones de la Sala de Situación que, aunque las fuerzas estadounidenses acumuladas en Medio Oriente podrían llevar a cabo ataques pequeños o medianos, habría un riesgo potencialmente alto de bajas estadounidenses y un efecto negativo en los arsenales de armas estadounidenses. “Cuando iniciemos el contacto, debemos esperar que Irán lance 100 misiles contra bases estadounidenses, porque eso fue lo que hicieron con Israel en junio”, dijo el general de división Paul Eaton, veterano retirado del ejército de la guerra de Irak. Los soldados estadounidenses, añadió, no tienen ni el reconocido sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro de Israel ni su vasta red de búnkeres, que ayudó a reducir las bajas durante el conflicto armado del país con Irán el pasado mes de junio. Trump, dijo Eaton, “no ha explicado al pueblo estadounidense por qué estamos llevando a cabo esta guerra que no es necesaria”. Los críticos de Trump dicen también que, si tiene intención de atacar, debe articular un objetivo claro y solicitar la autorización del Congreso. “El presidente no ha explicado por qué ahora es el momento de otra guerra en Medio Oriente”, dijo el representante Jim Himes, por Connecticut, principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. “Si acaso, ha hecho lo contrario al seguir insistiendo públicamente en que los ataques anteriores ‘eliminaron’ los emplazamientos nucleares iraníes”. El senador Jack Reed, por Rhode Island, principal demócrata en el Comité de Servicios Armados, dijo en una entrevista que había un elemento performativo en gran parte de la política exterior del presidente. “Él espera que, cuando empiece la actuación, la otra parte diga rápidamente: ‘Nos rendimos, vamos a resolver esto’”, dijo Reed. Cuando no lo hacen, el presidente simplemente declara la victoria y sigue adelante, dijo Reed. En su discurso del martes, Trump dijo que prefería resolver el asunto por la vía diplomática. “Estamos negociando con ellos. Quieren llegar a un acuerdo”, dijo, sin explicar qué tipo de acuerdo intentaba alcanzar su gobierno.

Los analistas han señalado que Irán se encuentra en una posición débil, pero parece poco probable que llegue a un acuerdo diplomático, dado lo mucho que ha invertido en su programa nuclear. “Es poco probable que Irán acceda a las exigencias del presidente Trump y renuncie a su programa nuclear”, dijo Joseph Zacks, exfuncionario de alto rango de la CIA y miembro adjunto de la Fundación para la Defensa de las Democracias. “Es probable que nos dirijamos a una confrontación militar”. En caso de que las conversaciones del jueves en Ginebra no dieran lugar a ningún avance importante, Zacks dijo que existía la posibilidad de que se realizara un ataque inicial limitado para demostrar al gobierno iraní la “seriedad de las intenciones de Estados Unidos con el fin de impulsar al régimen a comprender la gravedad de su intransigencia y volver a la mesa de negociaciones”. Pero Zacks predijo que cualquier tipo de ataque limitado tendría probablemente el efecto contrario y endurecería la postura iraní, añadiendo que “no está en el ADN del líder supremo hacer concesiones sobre el programa nuclear iraní” que vayan más allá del acuerdo alcanzado durante el gobierno de Barack Obama. Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo durante su primer mandato.