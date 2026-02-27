Gobierno de Trump pide a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

Estados Unidos ha autorizado la salida de trabajadores gubernamentales no esenciales y sus familias de Israel ante la amenaza de un ataque estadounidense contra Irán.

Los ciudadanos estadounidenses deberían “considerar salir de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”, añadió el aviso del Departamento de Estado. También instó a no viajar a Israel.

La advertencia se produjo después de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del programa nuclear de Teherán concluyeron sin resultados concluyentes, con la sugerencia de que se celebrarían nuevas conversaciones la próxima semana. Donald Trump, el presidente estadounidense, ha reunido dos grupos de ataque de portaaviones listos para atacar a Irán si considera que Teherán no se toma en serio el fin de sus actividades nucleares.

La advertencia del Departamento de Estado fue complementada con un mensaje al personal de la embajada de Estados Unidos del embajador en Israel, Mike Huckabee, instando a aquellos que querían irse a “hacerlo HOY”.

Se puso en contacto con el personal de la embajada mediante un correo electrónico enviado a las 12.04 a. m., hora local, instándolos a reservar vuelos en cualquier lugar que pudieran.

Esta medida “probablemente resultará en una alta demanda de asientos de avión hoy”, escribió. “Concéntrense en conseguir un asiento en cualquier lugar desde donde puedan continuar su viaje a Washington D. C., pero la prioridad será salir del país rápidamente”.

El llamado a abandonar Israel se produjo mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, mediador clave en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, volaba a Washington en lo que parecía cada vez más un último intento por persuadir a la administración Trump de que se abstuviera.

Debía informar a J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, y argumentar que se habían logrado suficientes avances en las conversaciones como para justificar la cautela.

La urgencia de su visita, horas después de que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos finalizaran en Ginebra el jueves por la noche, sugirió que creía que necesitaba actuar rápidamente para contrarrestar a quienes abogaban por una intervención militar.

En una señal de las grandes diferencias existentes entre ambas partes, los líderes iraníes instaron a Estados Unidos a abandonar sus exigencias más duras. Los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, no emitieron ninguna declaración inquietante tras las conversaciones.

Se dice que Vance es el miembro de mayor rango de la administración que más se opone a las intervenciones militares y la tarea de Albusaidi es tratar de convencerlo de que un ataque militar rápido no cambiará la postura negociadora básica de Irán.

En una entrevista con el Washington Post, Vance declaró: «La idea de que vamos a estar en una guerra en Oriente Medio durante años sin un final a la vista... no hay ninguna posibilidad de que eso suceda». Añadió que desconocía si Trump respaldaría un ataque militar.

Irán se ha resistido a la exigencia de Washington de exportar sus reservas de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos y afirma no estar dispuesto a renunciar por completo a su derecho a enriquecer uranio a nivel nacional.

El parlamento iraní aprobó una ley en julio pasado que prohibía la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y exigía el reconocimiento del “derecho a enriquecer” de Irán antes del regreso de los inspectores.

Pero Irán ha declarado que se comprometerá a un enriquecimiento basado en las necesidades y que, por ahora, solo requerirá niveles de pureza del 20 % o inferiores en su reactor de investigación de Teherán. El combustible para este reactor proviene de Rusia.

El sitio produce principalmente isótopos médicos que se utilizan para diagnosticar enfermedades como las cardíacas. Sus tres principales instalaciones nucleares fueron destruidas por bombardeos estadounidenses el pasado junio.

Irán también cuenta con una planta de construcción principalmente rusa en Bushehr, en la costa del Golfo. Es la primera central nuclear civil de Oriente Medio y también se abastece con combustible ruso.

La cuestión, aparte de sus reservas de 400 kilos de uranio altamente enriquecido al 60%, podría resolverse diluyéndolo o “reduciendo su composición”, como ocurrió con el acuerdo nuclear de 2015.

Está previsto que ambas partes se reúnan la próxima semana a nivel técnico en Viena, en la sede del OIEA, el organismo afiliado a la ONU que se encargaría de verificar el cumplimiento iraní.

La agencia tiene previsto celebrar su reunión trimestral de la junta directiva la próxima semana y se espera que Rafael Grossi, su director general, presente una actualización sobre el acceso a las instalaciones nucleares de Irán.

Grossi aspira a suceder a António Guterres como secretario general de la ONU, por lo que un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán sería un gran logro para él.