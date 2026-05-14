Un barco cerca de los Emiratos es capturado y llevado a Irán, otro es atacado y se hunde

DUBÁI.-Un barco anclado frente a la costa este de Emiratos Árabes Unidos fue incautado y llevado a aguas iraníes, mientras que otro más, un buque de carga cerca de Omán, se hundió tras ser atacado, no obstante, no estaba claro quién estaba detrás de estos incidentes.

Al momento control de Irán sobre la vía fluvial ha sacudido la economía mundial y disparado los precios del combustible mucho más allá de Oriente Medio.

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La inestabilidad en la región se produce mientras el presidente estadounidense Donald Trump se reunía con el líder chino Xi Jinping en Beijing.

Al momento, la Casa Blanca dijo que ambas partes habían acordado que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto.

De acuerdo a la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, se recibieron reportes de que la embarcación fue tomada por personal no autorizado cuando estaba anclada a 38 millas náuticas (70 kilómetros, 44 millas) al noreste del puerto emiratí de Fujairah.

La UKMTO no identificó el buque incautado y señaló que estaba investigando lo ocurrido. El ejército británico reportó que la embarcación se dirigía hacia aguas iraníes.

Las autoridades indias declararon el jueves que un buque de carga con bandera india se hundió frente a la costa de Omán después de que un ataque provocara un incendio a bordo mientras se dirigía de Somalia a Sharjah, otro puerto emiratí. No obstanet, no se informó quién atacó el barco.

El ataque al buque de carga con bandera india Haji Ali ocurrió el miércoles, según Mukesh Mangal, un alto funcionario del ministerio de transporte marítimo de India. Dijo que los 14 tripulantes indios fueron rescatados por la guardia costera de Omán y estaban a salvo.

Apenas la semana pasada, las tensiones se intensificaron en el estrecho cuando fuerzas estadounidenses dispararon y dejaron fuera de servicio a petroleros iraníes que, según dijeron, intentaban violar su bloqueo de los puertos de Irán.