Un barco encalla en el estrecho de Ormuz por no seguir ruta aprobada por Irán

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    Un barco encalla en el estrecho de Ormuz por no seguir ruta aprobada por Irán
    En su pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron permitir que los barcos pasaran sin cargos durante 60 días, pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones. AP.
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El reporte identificó a la embarcación afectada como un buque portacontenedores extranjero, pero no ofreció más detalles

DUBÁI.-Un barco encalló en el estrecho de Ormuz después de no seguir la ruta aprobada por Irán a través de esas aguas, reportó la televisora estatal iraní el miércoles.

La noticia de la cadena estatal iraní parecía estar dirigida a subrayar las reivindicaciones de Teherán para controlar el estrecho, que durante mucho tiempo ha sido considerado por el mundo como una vía marítima internacional. En tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

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Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Irán ha utilizado su capacidad para bloquear la estrecha vía marítima como fuente clave de influencia, lo que ha trastocado los mercados mundiales de energía y otros bienes críticos.

El reporte televisivo se produjo mientras el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, estaban en Doha, Qatar, para mantener conversaciones acerca del final permanente de la guerra.

El principal negociador de Irán, Kazem Gharibabadi, también viajó a Qatar con un equipo.

Las conversaciones técnicas entre diplomáticos comenzaron el miércoles en Qatar, indicaron dos funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada.

En ese diálogo, los negociadores buscan concretar los detalles para allanar el camino para que los líderes sellen un acuerdo, aunque las diferencias sobre el estrecho y Líbano continúan siendo grandes.

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