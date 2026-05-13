Un crucero más... mil 700 personas quedaron varadas en Francia tras la muerte de un viajero, atribuida al norovirus

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Un crucero más... mil 700 personas quedaron varadas en Francia tras la muerte de un viajero, atribuida al norovirus
    La cuarentena se produce después de que un pasajero anciano falleciera tras presentar síntomas de norovirus en aproximadamente 50 personas. ESPECIAL

Los pasajeros y la tripulación que viajaban en el crucero Ambassador Cruise Line se ven obligados a permanecer a bordo tras su llegada a Burdeos

Más de mil 700 personas se encuentran atrapadas a bordo de un crucero atracado en Francia después de que un pasajero de 90 años falleciera por una presunta infección de norovirus, tan solo unos días después de que otro virus matara a tres personas y enfermara a muchas otras en un crucero diferente.

Los pasajeros y la tripulación que viajaban en el crucero Ambassador Cruise Line se ven obligados a permanecer a bordo tras su llegada a Burdeos, según informaron las autoridades francesas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suman-a-testigos-clave-en-caso-de-segalmex-contra-rene-gavira-MC20660826

La cuarentena se produce después de que un pasajero anciano falleciera tras presentar síntomas de norovirus en aproximadamente 50 personas, un virus estomacal altamente contagioso que causa diarrea y vómitos.

El barco, que transporta principalmente viajeros británicos e irlandeses, zarpó de las Islas Shetland el 6 de mayo.

El brote se produjo pocos días después de que los pasajeros varados en el MV Hondius fueran finalmente evacuados tras un raro brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas y enfermó a muchas otras.

Una mujer francesa infectada por el brote de hantavirus se encuentra actualmente en estado crítico en un hospital de París tras desarrollar una forma grave de la enfermedad que le ha provocado problemas pulmonares y cardíacos potencialmente mortales.

La mujer permanece conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndolo al cuerpo, explicó el Dr. Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Añadió que el dispositivo es “la etapa final de los cuidados paliativos”.

Según las autoridades sanitarias, el brote del mortal virus hantavirus ha alcanzado ya un total de 11 casos notificados, de los cuales 9 han sido confirmados.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que los casos confirmados y sospechosos solo se han notificado entre los pasajeros o la tripulación del crucero.

“Por el momento, no hay indicios de que estemos presenciando el inicio de un brote mayor”, afirmó.

“Pero, por supuesto, la situación podría cambiar, y dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades
Muertes
Virus

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Manifestación morenista contra Maru Campos

Manifestación morenista contra Maru Campos
NosotrAs: Guiando a otras para ejercer la música con libertad

NosotrAs: Guiando a otras para ejercer la música con libertad
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la marcha convocada por Morena en Chihuahua para exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos es una decisión exclusiva del partido.

Marcha en Chihuahua por juicio político para Maru Campos es decisión de Morena: Sheinbaum
La Red Ciudadana denunció que la reforma amplía las causas para reservar información pública y excluye a universidades, partidos políticos y ayuntamientos de sus obligaciones de transparencia.

Acusan a Rocha Moya de intentar opacar información con reforma de ‘Seguridad Nacional’
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, estas letras del apellido recibirán los 6 mil 400 pesos de la Pensión del Bienestar en esta semana.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 27 de mayo?
La Tarjeta del Bienestar se ha convertido en una herramienta financiera clave para millones de beneficiarios de programas sociales en México.

Tarjeta del Bienestar... ¿Puedo usarla para retiros, pagos y compras en tiendas en todo México?
Fiesta. Lo recaudado durante el evento será destinado al proyecto “Desierto Viviente”, enfocado en la protección y rehabilitación de fauna afectada por el ser humano.

¿Tienes tu boleto? MUDE After Dark 2026 encenderá Saltillo con música, arte y experiencias nocturnas
La venta de boletos para el Cruz Azul vs Chivas de Semifinales terminó en reclamos contra Fanki, que canceló compras tras un error en los precios.

¿Te cancelaron tus boletos del Cruz Azul vs Chivas? Profeco va tras Fanki tras el caos por entradas de $113