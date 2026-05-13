Un crucero más... mil 700 personas quedaron varadas en Francia tras la muerte de un viajero, atribuida al norovirus

Los pasajeros y la tripulación que viajaban en el crucero Ambassador Cruise Line se ven obligados a permanecer a bordo tras su llegada a Burdeos, según informaron las autoridades francesas.

Más de mil 700 personas se encuentran atrapadas a bordo de un crucero atracado en Francia después de que un pasajero de 90 años falleciera por una presunta infección de norovirus, tan solo unos días después de que otro virus matara a tres personas y enfermara a muchas otras en un crucero diferente.

La cuarentena se produce después de que un pasajero anciano falleciera tras presentar síntomas de norovirus en aproximadamente 50 personas, un virus estomacal altamente contagioso que causa diarrea y vómitos.

El barco, que transporta principalmente viajeros británicos e irlandeses, zarpó de las Islas Shetland el 6 de mayo.

El brote se produjo pocos días después de que los pasajeros varados en el MV Hondius fueran finalmente evacuados tras un raro brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas y enfermó a muchas otras.

Una mujer francesa infectada por el brote de hantavirus se encuentra actualmente en estado crítico en un hospital de París tras desarrollar una forma grave de la enfermedad que le ha provocado problemas pulmonares y cardíacos potencialmente mortales.

La mujer permanece conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndolo al cuerpo, explicó el Dr. Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Añadió que el dispositivo es “la etapa final de los cuidados paliativos”.

Según las autoridades sanitarias, el brote del mortal virus hantavirus ha alcanzado ya un total de 11 casos notificados, de los cuales 9 han sido confirmados.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que los casos confirmados y sospechosos solo se han notificado entre los pasajeros o la tripulación del crucero.

“Por el momento, no hay indicios de que estemos presenciando el inicio de un brote mayor”, afirmó.

“Pero, por supuesto, la situación podría cambiar, y dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.