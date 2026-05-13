$!Suman a testigos clave en caso de Segalmex contra René Gavira

La Fiscalía General de la República (FGR) alista la presentación de tres testigos colaboradores en el juicio contra René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, por la presunta compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar y que habría ocasionado un desfalco de más de 142 millones de pesos al erario. Se trata de Hugo Gerardo Rosales Badillo, ex candidato suplente de Morena a la alcaldía de Durango; Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Servicios Integrales Carregín, la proveedora del azúcar, y Gonzalo Mora Nateras, a quien le triangularon 374 mil pesos del contrato.

De acuerdo con la acusación presentada en este asunto, los tres son parte de la lista de 32 testigos con los que la FGR pretende acreditar los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado a Gavira. Contra Rosales se libró la orden de aprehensión en esta causa penal, pero nunca fue detenido y luego la orden de captura fue cancelada, tras negociar el criterio de oportunidad con la FGR; en tanto, Romero y Mora fueron encarcelados y procesados en el Penal del Altiplano en marzo de 2023. Hoy los tres están libres. En el caso de Rosales, la acusación señala que el político duranguense aceptará su participación en los hechos tras haber recibido recursos de Servicios Integrales Carregín en sus cuentas personales.

Su testimonio es fundamental para la hipótesis de la FGR, ya que pretende demostrar que dicha compañía era una empresa fachada operada realmente por Fernando Hiram Zurita Jiménez, exdirector de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina, y que incluso Gavira obtuvo beneficios económicos directos de este esquema. Por su parte, Romero declarará haber prestado su nombre como accionista y haber realizado los trámites ante el SAT para facilitar el control de la empresa fantasma a terceros. A esta confesión se sumará la de Mora Nateras, quien confirmará que su rol consistió en el manejo de las cuentas bancarias de Carregín, el retiro de efectivo y el cambio de divisas para entregar los recursos a diversos funcionarios y particulares involucrados en el fraude. Hasta el momento, Gavira acumula siete procesos penales que en conjunto suman un monto superior a los 2 mil 639 millones de pesos. A esta cifra se añade un proceso administrativo que le impone el pago de una indemnización por 261 millones de pesos adicionales.

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