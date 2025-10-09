¡Un Dr. Simi papal! Papa León XIV recibe el adorable muñeco de Farmacias Similares desde el Vaticano
Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, hizo entrega de un muñeco del Dr. Simi al Papa León XIV, en su visita al Vaticano
El fenómeno del adorable Dr. Simi ha llegado a un punto de globalización... ha caído en manos de artistas internacionales como Adele y ahora, ¡hasta la presencia del Papa León XIV!
Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, fue hasta el Vaticano a hacer entrega de un donativo destinado a causas sociales y ambientales impulsadas por el Pontífice, según indica el diario Infobae.
En su cuenta de Instagram, el ejecutivo de una de las empresas más populares en México, compartió un emotivo mensaje, acompañado de fotografías que revelan un momento de alegría.
¿CÓMO ERA EL DR. SIMI QUE LE ENTREGARON AL PAPA LEÓN XIV?
González Herrera publicó una serie de fotografías donde se observa junto al Papa León XIV en la entrega un Dr. Simi grande, caracterizado con la característica sotana blanca.
... ¡Pero eso no fue todo! La entrega fue doble: en otra foto se aprecia un Dr. Simi más pequeño vestido con el uniforme de los Chicago White Sox, que sería el equipo de béisbol favorito del Pontífice.
¿CUÁL FUE EL MENSAJE DEL EJECTIVO DE FARMACIAS SIMILARES?
Pese a que su mensaje fue breve, Víctor González destacó valores fundamentales que trascienden las fronteras: “Hoy tuve el honor de reunirme con Su Santidad el Papa León XIV. Más allá del encuentro, me quedo con la certeza de que la bondad, cuando se vive con alegría, trasciende fronteras y generaciones”.
Añadió que “Le entregué unos Dr. Simi, símbolos del cariño de millones de personas que creen en un mundo más justo, más solidario y más humano.
“Su mensaje fue claro: no dejemos de hacer el bien. Y eso seguiremos haciendo con fe, con trabajo y con amor por la gente”.