$!¡Un Dr. Simi papal! Papa León XIV recibe el adorable muñeco de Farmacias Similares desde el Vaticano

El fenómeno del adorable Dr. Simi ha llegado a un punto de globalización... ha caído en manos de artistas internacionales como Adele y ahora, ¡hasta la presencia del Papa León XIV!

Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, fue hasta el Vaticano a hacer entrega de un donativo destinado a causas sociales y ambientales impulsadas por el Pontífice, según indica el diario Infobae.

En su cuenta de Instagram, el ejecutivo de una de las empresas más populares en México, compartió un emotivo mensaje, acompañado de fotografías que revelan un momento de alegría.

¿CÓMO ERA EL DR. SIMI QUE LE ENTREGARON AL PAPA LEÓN XIV?

González Herrera publicó una serie de fotografías donde se observa junto al Papa León XIV en la entrega un Dr. Simi grande, caracterizado con la característica sotana blanca.