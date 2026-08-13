Un empresario italiano admite haber organizado un atentado con bomba ‘para reforzar la seguridad’ del periodista Sigfrido Ranucci

Valter Lavitola, amigo de Ranucci, presentador de Report, un programa de investigación emitido por la cadena estatal Rai, confesó a los investigadores tras su detención a principios de esta semana en relación con el caso, según declaró a los medios italianos el abogado del empresario, Sergio Cola.

Un empresario italiano ha admitido ser el autor intelectual de un atentado con bomba en la casa de Sigfrido Ranucci , un destacado periodista de investigación, alegando que su objetivo era reforzar su seguridad.

Inicialmente se pensó que la mafia estaba detrás del ataque de octubre del año pasado, cuando una bomba rudimentaria pero potente detonó frente a la casa de Ranucci en una ciudad cercana a Roma, destruyendo casi por completo su coche y otra propiedad de su hija.

Otras cuatro personas, presuntamente contratadas por Lavitola, fueron arrestadas a finales de junio bajo sospecha de haber llevado a cabo el ataque.

Cola afirmó que Lavitola había orquestado el ataque para reforzar la seguridad de Ranucci ante las amenazas de muerte que recibía por parte de la mafia.

“Lo hizo por el bien de Ranucci, porque él era blanco de ataques”, dijo.

Lativola negó las acusaciones de que el motivo hubiera sido aumentar la popularidad de Ranucci con el objetivo de que entrara en política, algo de lo que Lativola supuestamente también esperaba beneficiarse.

Las acusaciones se detallaron en un informe de investigación, al que se tuvo acceso, que incluía conversaciones telefónicas, entre ellas una en la que supuestamente Lavitola le decía a Ranucci: “Serás primer ministro en dos años”.

Los investigadores no han sugerido en ningún momento que Ranucci, quien anteriormente expresó su sorpresa por la supuesta implicación de Lavitola, estuviera al tanto del complot.

Ranucci, cuyas investigaciones para Report se centran en presuntos delitos y casos de corrupción, que a menudo involucran a ministros del gobierno, está demandando por difamación a comentaristas y políticos anónimos que lo acusaron de orquestar el ataque para su propio beneficio.

Su abogado, Roberto De Vita, afirmó que si las acusaciones sobre el móvil de Lavitola eran ciertas, entonces Ranucci era “una víctima por partida triple”.

“Es víctima de un ataque grave y peligroso, de una traición, de ser explotado por un amigo en un delirante acto de locura y, por último, pero no menos importante —y quizás lo más grave—, de una campaña masiva y persistente de linchamiento mediático y político que, mediante conjeturas e insinuaciones, ha intentado presentar a la víctima como el beneficiario más o menos voluntario del ataque.”

Este caso se ha desarrollado en medio de un debate más amplio sobre la libertad de prensa en Italia y la seguridad de los periodistas.

Ranucci se ha mostrado muy crítico con la supuesta injerencia del gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni en la Rai. La emisora abrió una auditoría interna sobre sus métodos periodísticos tras conocerse a principios de julio que Lavitola estaba siendo interrogado en relación con el atentado con bomba. El viceprimer ministro, Matteo Salvini, ha pedido su suspensión.

Han surgido dudas sobre la relación de Ranucci con Lavitola, un ex periodista que posee un restaurante en Roma. Se hicieron amigos en 2019 después de que Ranucci llevara a cabo una investigación sobre Lavitola, quien ha estado involucrado en varios procesos judiciales en el pasado, incluyendo uno que resultó en una condena por extorsionar al fallecido ex primer ministro Silvio Berlusconi.

A principios de julio, Ranucci declaró al Corriere della Sella que “nunca había ocultado” la amistad, describiéndola quizás como un caso de “síndrome de Estocolmo”.