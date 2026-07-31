Preocupa a la ONU las amenazas israelíes de convertir a Cisjordania en ‘otra Gaza’

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    Preocupa a la ONU las amenazas israelíes de convertir a Cisjordania en ‘otra Gaza’
    Varios palestinos se reúnen para reparar una vivienda dañada tras un ataque perpetrado el día anterior por colonos israelíes en el poblado de Sarra, cerca de la ciudad de Naplusa, Cisjordania. AP/Leo Correa

El Gobierno israelí anunció su intención de aumentar los asentamientos en Cisjordania

GINEBRA- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su alarma por los anuncios israelíes de aumentar los asentamientos en Cisjordania, así como sus amenazas de convertir ese territorio en “otra Gaza”.

“Nos alarma el anuncio del Gobierno israelí de que aumentará aún más el número de asentamientos y puestos avanzados, así como los llamamientos abiertos de sus dirigentes a la venganza y al castigo colectivo contra las comunidades palestinas, acompañados de amenazas de convertir Cisjordania en otra Gaza”, alertó en un comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/norte-de-cisjordania-esta-bajo-confinamiento-con-choques-que-sacuden-aldeas-e-israel-despliega-tropas-en-nablus-NF22418577

“Dos años después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado era ilegal y debía terminar lo antes posible, la violencia ejercida por los colonos y la creciente anexión de territorio palestino en Cisjordania no hacen más que empeorar”, agregó.

Recordó que en la última semana ocho palestinos, entre ellos un niño, así como dos miembros de las fuerzas armadas israelíes han muerto en la Cisjordania ocupada debido a la violencia.

$!Un colono israelí armado permanece en una ladera con vistas a la ciudad palestina de Tell, en la Cisjordania ocupada.
Un colono israelí armado permanece en una ladera con vistas a la ciudad palestina de Tell, en la Cisjordania ocupada. AP/Majdi Mohammed

“Los colonos y las fuerzas de seguridad israelíes, que a menudo actúan conjuntamente, han atacado a comunidades locales, agredido a familias, destruido y confiscado bienes y quemado mezquitas”, lamentó Shamdasani.

La portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk instó a otros Estados a “actuar con urgencia y de manera unida para poner fin a las continuas muertes y el expolio del pueblo palestino”, así como a “acabar con la ocupación israelí”.

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