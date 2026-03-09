Trump afirma que ‘no está cerca’ de ordenar una misión terrestre en Irán y ‘no está contento’ con el nuevo ayatolá

Donald Trump ha declarado que “no está ni cerca” de ordenar el envío de tropas estadounidenses a Irán para salvaguardar el material nuclear en Isfahán, mientras mantiene en secreto cómo planea manejar al nuevo líder supremo del país, Mojtaba Khamenei.

“No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Estamos muy lejos de hacerlo”, dijo Trump sobre las supuestas conversaciones sobre un despliegue estadounidense en las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Irán, cerca de la antigua capital persa.

Trump también dijo que “no está contento” con que Khamenei, de 56 años, reemplace a su padre, Ali Khamenei, como líder de la teocracia durante el fin de semana, pero no repitió su amenaza anterior de matar a cualquier sucesor que asumiera el poder sin su participación.

“No te lo voy a decir”, dijo Trump sobre sus planes para el joven Jamenei. “No te lo voy a decir. No estoy contento con él”.

Trump calmó las especulaciones sobre posibles tropas terrestres en Isfahán después de decirles a los periodistas en el Air Force One el sábado por la tarde que “no hemos hablado sobre” esa posibilidad.

Pero los medios de comunicación, incluidos Semafor , NBC News y Axios, informaron el mismo día que el escenario estaba bajo discusión activa.

Mientras tanto, la tímida respuesta de Trump a Mojtaba Khamenei siguió a amenazas abiertas antes de su elección.

Poco antes de que el hijo de línea dura del difunto ayatolá fuera nombrado como su reemplazo, Trump dijo el domingo a ABC News que el nuevo líder “no va a durar mucho” si “no obtiene nuestra aprobación”.

Trump le dijo a Axios la semana pasada que “el hijo de Khamenei es un peso ligero” y “tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy [Rodríguez] en Venezuela”.