Trump afirma que ‘no está cerca’ de ordenar una misión terrestre en Irán y ‘no está contento’ con el nuevo ayatolá

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 marzo 2026
    Trump afirma que ‘no está cerca’ de ordenar una misión terrestre en Irán y ‘no está contento’ con el nuevo ayatolá
    Trump también dijo que “no está contento” con que Khamenei, de 56 años, reemplace a su padre, Ali Khamenei, como líder de la teocracia durante el fin de semana. AP

Trump calmó las especulaciones sobre posibles tropas terrestres en Isfahán

Donald Trump ha declarado que “no está ni cerca” de ordenar el envío de tropas estadounidenses a Irán para salvaguardar el material nuclear en Isfahán, mientras mantiene en secreto cómo planea manejar al nuevo líder supremo del país, Mojtaba Khamenei.

“No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Estamos muy lejos de hacerlo”, dijo Trump sobre las supuestas conversaciones sobre un despliegue estadounidense en las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Irán, cerca de la antigua capital persa.

TE PUEDE INTERESAR: Irán lanza una escalofriante promesa a su nuevo ayatolá sobre un misil personalizado

Trump también dijo que “no está contento” con que Khamenei, de 56 años, reemplace a su padre, Ali Khamenei, como líder de la teocracia durante el fin de semana, pero no repitió su amenaza anterior de matar a cualquier sucesor que asumiera el poder sin su participación.

“No te lo voy a decir”, dijo Trump sobre sus planes para el joven Jamenei. “No te lo voy a decir. No estoy contento con él”.

Trump calmó las especulaciones sobre posibles tropas terrestres en Isfahán después de decirles a los periodistas en el Air Force One el sábado por la tarde que “no hemos hablado sobre” esa posibilidad.

Pero los medios de comunicación, incluidos Semafor , NBC News y Axios, informaron el mismo día que el escenario estaba bajo discusión activa.

Mientras tanto, la tímida respuesta de Trump a Mojtaba Khamenei siguió a amenazas abiertas antes de su elección.

Poco antes de que el hijo de línea dura del difunto ayatolá fuera nombrado como su reemplazo, Trump dijo el domingo a ABC News que el nuevo líder “no va a durar mucho” si “no obtiene nuestra aprobación”.

Trump le dijo a Axios la semana pasada que “el hijo de Khamenei es un peso ligero” y “tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy [Rodríguez] en Venezuela”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
guerra mundial
Guerra en Israel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
8M: Del amor al odio

8M: Del amor al odio
NosotrAs... somos espejo

NosotrAs... somos espejo
A nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar 14 entre estados con más indagatorias por el delito de fraude.

Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

La conductora Galilea Montijo participó como invitada en los XV años de Mafer, evento viral con artistas como J Balvin y Belinda

Galilea Montijo explica su presencia en los XV años de “Mafer” tras polémica por el lujo del evento
Mujeres de distintas edades recorrieron ocho kilómetros caminando, trotando o corriendo durante la actividad organizada por el club de corredores Gato Araiza.

Más de 150 mujeres corren 8KM Power en Saltillo para conmemorar el 8M