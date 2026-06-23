Trump logra una importante victoria contra China en la carrera por los minerales de tierra africanos

Se afirma que esta es la primera adquisición estadounidense de minerales de tierras raras en la nación africana desde que el presidente Trump anunció el Acuerdo de Washington el pasado mes de diciembre.

En lo que se considera una importante victoria para la administración Trump contra el dominio chino del mercado de minerales de tierras raras, Estados Unidos ha apoyado a una empresa estadounidense, Virtus Minerals, en el desarrollo de dos importantes minas productoras de cobalto y cobre en la República Democrática del Congo (RDC).

Históricamente, China ha sido el principal proveedor de estos metales.

El Instituto de Estudios Estratégicos informó que el 80% del cobalto mundial se produce en la República Democrática del Congo y que el 80% de esa producción está controlada por China.

El cobalto, utilizado en una amplia gama de aplicaciones, desde coches eléctricos y teléfonos móviles hasta aviones militares, figura en la lista de minerales críticos del gobierno estadounidense.

El cobre, que también figura en la lista, tiene usos tradicionales como las tuberías para fontanería, pero también es necesario en la electrónica y la industria automotriz.

Durante la firma del acuerdo en la Casa Blanca en diciembre, Trump dejó claro el compromiso de su administración para frenar el dominio chino en la explotación de minerales y ayudar a las empresas mineras estadounidenses a tener un impacto significativo en la República Democrática del Congo. «Un gran día para África, un gran día para el mundo», declaró Trump.

El acuerdo también pretende poner fin a los combates entre la República Democrática del Congo y las fuerzas respaldadas por Ruanda, aunque el grupo rebelde M23, apoyado por Ruanda, ha continuado su infiltración hostil en el este de la República Democrática del Congo.

La empresa minera estadounidense Virtus, con el apoyo de Estados Unidos, afirma ser “el primer operador de propiedad estadounidense que regresa a la RDC en más de una década”, gracias a su inversión en Chemaf, un productor local de cobalto y cobre con dos operaciones mineras: Étoile, en Lubumbashi, y Mutoshi, en Kolwezi.

En conjunto, está previsto que las minas produzcan una cantidad combinada de 75.000 toneladas de cobre y 20.000 toneladas de cobalto al año.

Las plantas de procesamiento se encuentran actualmente en fase de desarrollo y entrarán en funcionamiento el próximo año.

Los minerales se exportarán finalmente hacia el oeste a través del Corredor de Lobito hasta un puerto en Angola. Lobito es la ruta ferroviaria que Estados Unidos ha respaldado con una inversión de 5 mil millones de dólares, con el objetivo, según un comunicado de Virtus, de obtener una cadena de suministro de cobre y cobalto segura y auditable para Estados Unidos y sus aliados.

Frans Cronje, presidente de la Fundación Yorktown para la Libertad, con sede en Washington, afirma que los proyectos de Virtus son importantes porque demuestran que la administración está intentando seriamente cambiar el equilibrio en la batalla por los minerales con China.

En declaraciones a Fox News Digital, afirmó: “Este acontecimiento indica un esfuerzo más decidido por parte de Estados Unidos para competir con China por el acceso a la base de minerales críticos de África, en particular en la República Democrática del Congo, donde el cobalto y el cobre son estratégicamente vitales para las cadenas de suministro mundiales de energía y defensa”.

Cronje añadió: “China ha consolidado un profundo dominio estructural en gran parte del sector de recursos de África durante las últimas dos décadas, pero iniciativas respaldadas por Estados Unidos como esta sugieren un cambio hacia una participación más directa, en lugar de depender de rutas de suministro controladas por China”.

“Esto es importante porque la vasta riqueza de recursos de África, combinada con su posición geoestratégica a lo largo de corredores clave del Atlántico y el Océano Índico, la convierte en un elemento central de la futura competencia económica y de seguridad global”.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró a Fox News Digital: “El presidente Trump y el secretario Rubio siguen firmemente comprometidos a apoyar a las empresas estadounidenses que buscan hacer negocios en la República Democrática del Congo”.

«El gobierno de Estados Unidos apoya plenamente los esfuerzos de Virtus Minerals», continuó el portavoz.

«Esta adquisición constituye una inversión inicial emblemática de EE. UU. en la RDC y envía una clara señal de que el interés del sector privado estadounidense es real y catalizará nuevas inversiones en consonancia con el Acuerdo de Asociación Estratégica entre EE. UU. y la RDC, que posiciona a la RDC para desempeñar un papel fundamental en los esfuerzos globales de la Administración Trump para garantizar las cadenas de suministro de minerales críticos».

El portavoz añadió que «el aumento de la inversión estadounidense creará empleos de calidad para trabajadores estadounidenses y congoleños, fomentará el desarrollo de habilidades y apoyará a las comunidades locales que durante mucho tiempo han sido explotadas por los sistemas opacos construidos y perpetuados por actores extranjeros hostiles que han controlado el sector de minerales críticos de la RDC».

Virtus posee un total de 56 licencias mineras en la RDC. Phillip Braun, director ejecutivo de Virtus Minerals y presidente de Chemaf, declaró a Fox News Digital: “Nuestro primer objetivo es poner en marcha las plantas de Étoile y Mutoshi para que alcancen su plena producción”.

A partir de ahí, exploraremos todo lo que ofrecen los 56 permisos mineros de Chemaf: cobre, cobalto y otros metales como el tungsteno.

“Nada de esto sería posible”, añadió Braun, “sin la sólida alianza que está surgiendo entre Estados Unidos y la República Democrática del Congo, y el apoyo de los líderes de ambos países que vislumbraron el potencial”.

“Esperamos estrechar aún más los lazos entre nuestras dos naciones mediante la creación de un suministro constante y fiable de los minerales de los que dependemos y apoyando a otras empresas estadounidenses que deseen invertir en la República Democrática del Congo en todo lo que podamos”.

“Una presencia estadounidense más activa en estas cadenas de suministro”, continuó Cronje, “supondría un reequilibrio significativo de la influencia en el continente, con implicaciones no solo para el acceso a los recursos, sino también para una alineación geopolítica más amplia en regiones que son cada vez más objeto de disputa”.

Fox News Digital se puso en contacto con el gobierno de la República Democrática del Congo para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.