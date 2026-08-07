Un proyecto de ley del parlamento iraní prohibiría el paso de barcos estadounidenses e israelíes por el estrecho de Ormuz

Según informó Tasnim, el proyecto de ley, denominado “Acción Estratégica para la Seguridad y el Desarrollo Sostenible del Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico”, está siendo examinado por la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento.

El parlamento iraní está sopesando una nueva ley de gran alcance que impediría que los barcos de Estados Unidos, Israel y otras naciones “hostiles” naveguen por el estrecho de Ormuz , según la agencia de noticias semioficial de Teherán, Tasnim.

Abbas Salimi, miembro de la junta directiva del parlamento, declaró al medio de comunicación vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica que los legisladores están revisando el proyecto de ley antes de que avance.

Según la propuesta, los buques pertenecientes a Estados Unidos, Israel y otras naciones que Teherán considera hostiles tendrían prohibido transitar por esa vía marítima estratégica, punto de paso de aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El proyecto de ley también prohibiría el paso por el estrecho de cargamentos militares y civiles acusados de apoyar a Israel.

Según Tasnim, la legislación iría aún más lejos, permitiendo a Irán denegar el paso a países e individuos a los que culpa de causar daños a Teherán hasta que se pague una indemnización.

Los infractores podrían enfrentarse a fuertes sanciones, incluidas multas de hasta el 20% del valor de la carga del buque, lo que podría ascender a decenas de millones de dólares.

Es probable que Estados Unidos rechace de plano la ley iraní si se aprueba, ya que Washington y la mayor parte del mundo consideran el estrecho una vía marítima internacional abierta a los barcos de todos los países.

La propuesta surge en un momento en que Teherán busca reforzar su control sobre el estrecho de Ormuz después de que meses de guerra con Estados Unidos redujeran los niveles de tráfico marítimo a apenas una fracción del tráfico anterior a la guerra.

Esta legislación surge además en un momento en que Irán y Omán negocian un marco independiente para la gestión del tráfico marítimo a través del estrecho , lo que podría crear una vía marítima central temporal gestionada conjuntamente por ambos países.