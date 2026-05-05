Un raro cometa cruzará los cielos de Nueva Zelanda antes de desaparecer durante 170 mil años

El cometa, conocido como C/2025 R3 PanSTARRS, había estado viajando a través del hemisferio norte, pero ha “dado la vuelta al sol” y ahora es visible en el sur, dijo Josh Aoraki, astrónomo del Te Whatu Stardome en Auckland, Nueva Zelanda .

Un cometa formado en los confines del sistema solar adornará los cielos del sur durante las próximas dos semanas, brindando a los observadores una rara oportunidad de vislumbrarlo antes de que desaparezca de la vista durante otros 170.000 años.

El cometa es bastante brillante, pero la gente necesitaría binoculares, un telescopio o una cámara para verlo, dijo Aoraki.

“No tiene un brillo perceptible a simple vista... [pero] esta es bastante fácil de fotografiar, lo cual siempre se agradece”, dijo.

El cometa irá disminuyendo gradualmente su brillo durante las próximas dos semanas, y los observadores interesados en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y el Pacífico deberían intentar captarlo lo antes posible, dijo Aoraki.

Quienes deseen observar el cometa deberán buscar un lugar con vista despejada al horizonte occidental justo después del atardecer, cuando el cometa aún se encuentre bajo en el cielo. Será más visible durante la hora posterior a la puesta del sol.

Quienes logren avistarlo podrán observar una esfera azul verdosa —un gas temporal alrededor del núcleo, llamado coma— y una cola borrosa.

“Se ven la coma y la cola, que parecen un pequeño meteorito borroso en el cielo”.

El cometa C/2025 R3 PanSTARRS tiene su origen en la Nube de Oort, una vasta capa de objetos helados similares a cometas que rodea los confines más distantes de nuestro sistema solar. Fue descubierto en 2025 y es un cometa de largo período que tarda aproximadamente 170 000 años en orbitar el Sol, si es que no se desintegra antes.

“Es muy difícil predecir su trayectoria, porque a medida que orbitan alrededor del sol, pierden masa, y eso puede cambiar su rumbo”, dijo Aoraki.

“Así que podría regresar en ese lapso de tiempo, pero también podría ser expulsado del sistema solar por completo”.