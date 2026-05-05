Marco Rubio se prepara para una conversación ‘franca’ con el Papa León XIV en medio de la fricción entre el Vaticano y Trump

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    Marco Rubio se prepara para una conversación ‘franca’ con el Papa León XIV en medio de la fricción entre el Vaticano y Trump
    El papa León XIII, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, ha tenido frecuentes enfrentamientos con Trump, quien también tuvo discrepancias con su predecesor, el papa Francisco. EFE

Rubio, católico practicante, visitará Italia y la Ciudad del Vaticano de miércoles a viernes para hablar sobre Oriente Medio y el hemisferio occidental

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se prepara para una conversación “franca” con el Papa León XIV cuando viaje a Roma a finales de esta semana, tras las fricciones surgidas entre el obispo de Roma y el presidente Trump por la inmigración y la guerra de Estados Unidos con Irán, según declaró el martes el embajador estadounidense ante la Santa Sede.

Rubio, católico practicante, visitará Italia y la Ciudad del Vaticano de miércoles a viernes para hablar sobre Oriente Medio y el hemisferio occidental, al tiempo que intenta suavizar las tensiones recientes.

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“Las naciones tienen desacuerdos, y creo que una de las maneras de superarlos es... a través de la fraternidad y el diálogo auténtico”, dijo el embajador Brian Burch a los periodistas, según Reuters.

“Creo que el secretario viene con esa intención”, añadió. “Para tener una conversación franca sobre la política estadounidense, para entablar un diálogo”.

Burch también rechazó la idea de que “de alguna manera exista una profunda brecha” entre Washington y el Vaticano.

El papa León XIII, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, ha tenido frecuentes enfrentamientos con Trump, quien también tuvo discrepancias con su predecesor, el papa Francisco.

“El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear, y no creo que eso sea muy bueno”, se quejó Trump el lunes al presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

“Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, continuó Trump. “Pero supongo que si depende del Papa, él piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

El mes pasado, el presidente criticó duramente a Leo, calificándolo de “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, al tiempo que elogiaba al hermano del papa, Louis Prevost, un autodenominado “partidario de MAGA”.

El Papa León XIII ha insistido en que “no le tengo miedo a la administración Trump ni a expresarme con franqueza”.

Recientemente, Leo menospreció a Estados Unidos cuando le dijo a un periodista que “probablemente” preferiría que Perú ganara la Copa Mundial de Fútbol antes que su país natal.

Esta mujer de 70 años ha realizado una extensa labor misionera en Perú y posee doble nacionalidad peruana.

Rubio también tiene previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien se considera desde hace tiempo la líder europea más cercana a Trump.

Sin embargo, Meloni ha defendido al papa frente al presidente, calificando los ataques de Trump contra él de “inaceptables”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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