$!¡Aguas con el sol! ¿Cada cuándo se debe retocar el bloqueador solar?

El uso diario de protector solar se ha convertido en una recomendación clave de dermatólogos y especialistas en salud pública, ya que la radiación ultravioleta (UV) no desaparece cuando el cielo está nublado ni al permanecer dentro de casa. En ciudades cuya altitud sobre el nivel del mar incrementa la intensidad de los rayos solares, esta medida deja de ser estética para convertirse en una necesidad de salud preventiva. Incluso en interiores, la exposición acumulada a los rayos UV puede favorecer el envejecimiento prematuro y aumentar el riesgo de padecer carcinoma o melanoma, por lo que aplicar y reaplicar bloqueador durante el día es fundamental.

De acuerdo con The Skin Cancer Foundation, organización internacional enfocada en la prevención, detección y tratamiento del cáncer de piel, el protector solar debe reaplicarse, como regla general, cada dos horas cuando existe exposición directa al sol. Esto incluye no solo las actividades recreativas al aire libre, sino también los momentos en interiores cerca de ventanas o fuentes de luz natural, ya que la radiación UVA tiene la capacidad de atravesar el vidrio de hogares y oficinas, impactando en las capas profundas de la dermis. Por el contrario, si la mayor parte del tiempo se permanece en espacios cerrados y alejados de la luz solar directa, la recomendación técnica es reaplicar el producto cada cuatro a seis horas. Los especialistas sugieren que la primera aplicación del día se realice alrededor de las 08:00 horas, permitiendo que la barrera protectora esté asentada antes del pico de radiación que suele ocurrir entre las 11:00 y las 16:00 horas. A partir de ahí, se debe mantener la frecuencia según el nivel de sudoración, la fricción con la ropa y las actividades diarias de cada individuo. USO DE BLOQUEADOR SOLAR Uno de los errores más frecuentes entre la población es pensar que el protector solar solo es necesario durante las vacaciones, las salidas a la playa o las exposiciones prolongadas en balnearios. Sin embargo, la comunidad médica insiste en que debe formar parte de la rutina de higiene diaria, al mismo nivel que el cepillado de dientes.

Su uso constante ayuda a prevenir quemaduras de primer grado, conservar la firmeza de la piel al evitar la degradación de fibras elásticas y disminuir drásticamente la aparición de manchas o hiperpigmentación. Además, en la era digital actual, quienes pasan muchas horas frente a dispositivos electrónicos también deberían utilizar protector solar y reaplicarlo con disciplina. Pantallas como las de computadoras, celulares y tablets emiten la denominada luz azul o luz visible de alta energía (HEV). Estudios recientes han demostrado que esta radiación, aunque menos potente que la del sol, puede contribuir, con el paso del tiempo, al fotoenvejecimiento, la degradación acelerada del colágeno y la elastina, así como a la aparición de manchas persistentes, inflamación subclínica, resequedad y arrugas prematuras. Por ello, los expertos recomiendan optar por protectores solares de amplio espectro con un FPS 50 como mínimo. ¿CÓMO APLICAR EL BLOQUEADOR? Para el rostro y el cuello, muchos dermatólogos aconsejan seguir la “regla de los dos dedos”: aplicar una cantidad equivalente a dos líneas extendidas en los dedos índice y medio —aproximadamente un tercio de cucharadita—, distribuyéndolo uniformemente hasta que no queden residuos visibles. Asimismo, el protector debe colocarse al menos 20 minutos antes de exponerse a la radiación solar para permitir una correcta absorción y fijación de los filtros químicos o físicos del producto.

BLOQUEADORES EN BARRA, POLVO O SPRAY En los últimos años se han popularizado formatos innovadores como bloqueadores en barra, polvo traslúcido o spray, diseñados para facilitar la reaplicación sobre el maquillaje o durante la jornada laboral. No obstante, los especialistas advierten que, para alcanzar una cobertura adecuada, se debe ser generoso con el uso. En el caso de las barras o polvos, se recomienda pasar el producto al menos cuatro veces sobre la misma zona para asegurar una capa protectora real. En conclusión, la fotoprotección debe ser una política de autocuidado.

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