Un segundo avión logra evitar una colisión con un avión militar de EU cerca de Venezuela

Internacional
/ 17 diciembre 2025
    Un segundo avión logra evitar una colisión con un avión militar de EU cerca de Venezuela
    Un jet ejecutivo Falcon 900EX que volaba de Aruba a Miami estuvo cerca de colisionar con un avión militar estadounidense. Foto: Wikipedia

Un jet ejecutivo Falcon 900EX que volaba de Aruba a Miami estuvo cerca de colisionar con un avión militar estadounidense

VENEZUELA- Un avión privado evitó el pasado sábado una colisión con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense, apenas un día después de que una aeronave de la aerolínea JetBlue sufriera una situación similar, indica la CNN.

Las retransmisiones radiofónicas revisadas por la cadena indican que los pilotos de un jet ejecutivo Falcon 900EX que volaba de Aruba a Miami informaron sobre la casi colisión a los controladores de tráfico aéreo en Curazao, una de las islas de los Países Bajos en el mar Caribe frente a la costa de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelo de JetBlue evita por poco colisionar con avión cisterna de la Fuerza Aérea de EU cerca de Venezuela

El encuentro se produjo a aproximadamente 26,000 pies (unos 7,900 metros). “Estaban realmente cerca. (...) Estábamos ascendiendo directamente hacia él. Era grande, tal vez un 777 o un (767)”, dijo uno de los pilotos.

El último incidente reciente había tenido lugar el viernes. Un avión de la estadounidense JetBlue procedente de Curazao detuvo su ascenso para evitar una “colisión” con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea de EE.UU..

Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que según alega Washington están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense emitió en noviembre una advertencia a las aeronaves estadounidenses instándolas a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

En una declaración enviada a la CNN, el Comando Sur de Estados Unidos dijo ser consciente de las últimas informaciones sobre las operaciones de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe y afirmó estar revisando el asunto.

Temas


Accidentes
Choques
aviones

Localizaciones


Venezuela

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Visita indeseada a México

Visita indeseada a México
true

Ataques dentro del reino de la 4T contra la Presidenta
La titular de la CFE también destacó los avances de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, cuya fase tres iniciará construcción la próxima semana.

CFE acelera nuevas centrales para blindar el suministro eléctrico del país
El ISSSTE informó que la segunda exhibición del aguinaldo 2025 para personas pensionadas y jubiladas se depositó junto con la pensión

ISSSTE informa plazo de pago de la segunda parte del aguinaldo para pensionados
Paramount lanzó una oferta hostil la semana pasada, pidiendo a los inversionistas que rechazaran el acuerdo con Netflix favorecido por la junta de Warner Bros. FOTO:

Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix
La circulación de la influenza H3N2 tipo K ha encendido alertas sanitarias. Identificarla a tiempo mediante pruebas especializadas permite iniciar tratamiento oportuno.

¿Cómo saber si tengo gripe H3N2 tipo K?... esta es la prueba para detectarla
La reconocida modelo argentina y conductora de Televisa, Dora Noemí Kerchen, mejor conocida como Dorismar, denunció haber sido víctima de una “mala praxis” tras una cirugía estética.

Dorismar, modelo y presentadora de Televisa, muestra resultados de cirugía estética fallida
Los cinturones de la división quedan vacantes.

Adiós de Terence Crawford: Canelo Álvarez no tendrá revancha histórica tras retiro del boxeador