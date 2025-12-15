Vuelo de JetBlue evita por poco colisionar con avión cisterna de la Fuerza Aérea de EU cerca de Venezuela

Un vuelo de JetBlue con destino a Nueva York tuvo que detener su ascenso el viernes para evitar chocar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que apoyaba la concentración militar estadounidense cerca de Venezuela , y el piloto de la aerolínea calificó las acciones de su homólogo de “escandalosas”.

“Casi chocamos en el aire aquí arriba”, declaró el piloto del vuelo 1112 de JetBlue, con destino al aeropuerto JFK desde Curazao, a la autoridad local de control de tráfico aéreo, según una grabación de la conversación publicada el domingo. “Pasaron justo en nuestra trayectoria de vuelo... No tienen el transpondedor encendido, es indignante”.

TE PUEDE INTERESAR: FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo

El piloto continuó: «Acabábamos de ver un avión pasar justo delante de nosotros a menos de 8 kilómetros, quizá a 3 o 5 kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener el ascenso».

“Ha sido indignante con la aeronave no identificada en nuestro aire”, respondió un controlador al avión de JetBlue.

El incidente tuvo lugar después de que el ejército estadounidense lanzó casi dos docenas de ataques contra presuntos buques de narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico oriental que han matado a más de 80 personas, parte de una campaña de presión para derrocar al autoritario presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Hemos reportado este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”, declaró Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue. “Nuestra tripulación está capacitada en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y agradecemos a la tripulación por informar de inmediato esta situación a nuestro equipo directivo”.

El mes pasado, la Administración Federal de Aviación advirtió a los aviones estadounidenses que “tengan precaución” cuando se encuentren en el espacio aéreo venezolano “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la intensificación de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.