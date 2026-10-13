Un tren de pasajeros descarrila en el centro de Pakistán: al menos 5 muertos y 35 heridos

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    Un tren de pasajeros descarrila en el centro de Pakistán: al menos 5 muertos y 35 heridos
    En esta imagen publicado por el Departamento de Rescate de Emergencias 1122 de Pakistán, rescatistas y voluntarios sacan cuerpos y pasajeros atrapados tras el descarrilamiento de un tren a las afueras de Multan, en el centro de Pakistán. AP.

Los rescatistas recuperaron los cuatro cuerpos y evacuaron a los heridos de los 14 vagones que viajaban en el transporte

MULTAN.-Cinco personas murieron y 35 resultaron heridas la madrugada del martes al descarrilar un tren de pasajeros en el centro de Pakistán, informaron la policía y un portavoz de Pakistan Railways.

El tren viajaba desde la ciudad portuaria sureña de Karachi hacia la ciudad noroccidental de Peshawar cuando descarriló en la ciudad de Sher Shah, en la provincia de Punjab, indicó el portavoz ferroviario Kaleem Akhtar.

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Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, pero uno murió antes de que pudiera ser evacuado, informaron funcionarios de rescate. También se enviaron al lugar equipos de emergencia y paramédicos, agregó.

El presidente, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, expresaron sus condolencias en comunicados separados e instaron a las autoridades a brindar la mejor atención médica posible a los heridos.

Los accidentes de tren son relativamente comunes en Pakistán, donde el sistema ferroviario ha sufrido décadas de falta de inversión, vías obsoletas y sistemas de señalización envejecidos. En 2023, diez vagones de un tren de pasajeros descarrilaron en el sur de Pakistán, lo que causó 30 muertos y más de 90 heridos.

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