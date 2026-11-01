Se aproxima Frente Frío #4, junto a bajas temperaturas desde -5 °C hasta calor de hasta 40 °C, que azotará con lluvias fuertes al norte de México

Este día, domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ingresará al noroeste del país, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Baja California; y de fuertes a muy fuertes, así como rachas de viento en zonas del noroeste y norte de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). También, se prevé un refrescamiento de las temperaturas diurnas de dicho estado. Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior de la República Mexicana, mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvias en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Para las siguientes 72 a 96 horas, se prevé que el sistema frontal #4 y la masa de aire polar asociada se desplacen sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del territorio mexicano, interaccionarán con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además de viento de componente norte con rachas de 40 a 60 km/h el día jueves en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Simultáneamente, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día medio nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 12 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. Ramos Arizpe tendrá un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 12 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. En Torreón se espera un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 11 km/h. La temperatura máxima será de 32 °C, mientras que la mínima será de 16 °C. En Monclova se espera un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 10% de lluvia, viento con dirección al este y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 10 km/h. La temperatura máxima será de 29 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al sureste y 15 a 20 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 44 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 19 °C.

LLUVIAS Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California (norte y centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (norte) y Chihuahua (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Puebla. Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos e inundaciones. TEMPERATURAS Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (suroeste y costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. VIENTO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Baja California y Sonora. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.