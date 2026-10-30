Ingresos públicos cayeron 2.8% anual ante menor pago de ISR y menores ingresos petroleros

CDMX.-Los ingresos presupuestarios del sector público registraron una baja de 2.8 por ciento real anual durante los primeros nueve meses de 2026, y una caída de 28.4 por ciento real anual considerando únicamente el mes de septiembre por fuertes disminuciones en los recursos petroleros, menor recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 6 billones 304 mil 452.3 millones de pesos en el acumulado de enero a septiembre, mientras que solo en el noveno mes del año los ingresos fueron de 643 mil 365.6 millones de pesos, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Los ingresos petroleros tuvieron una caída de 80.9 por ciento real anual en septiembre, a 63 mil 961.8 millones de pesos, mientras que en el acumulado de los primeros nueve meses los ingresos se ubicaron en 754 mil 365.6 millones de pesos, una contracción de 21.5 por ciento real anual.

Esta disminución estuvo encabezada por Petróleos Mexicanos (Pemex), pues sus ingresos registraron una caída de 86.8 por ciento real anual en septiembre y una contracción de 27.6 por ciento en el acumulado de enero a septiembre.

“En cuanto a los ingresos petroleros, después de cinco meses consecutivos de crecimiento, registraron una disminución de 21.5 por ciento en septiembre. Este resultado respondió principalmente a una base de comparación elevada asociada con la aportación extraordinaria que realizó el Gobierno federal a Pemex en septiembre de 2025. “Al excluir dicho efecto, los ingresos petroleros habrían aumentado 8.1 por ciento real en el acumulado. Estos apoyos forman parte de una estrategia para mejorar la situación financiera de Pemex y han contribuido a reducir el saldo de su deuda financiera, ampliar los plazos de vencimiento y fortalecer su liquidez”, explicó Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con ello se busca liberar recursos para las actividades de exploración y producción, aseveró en la conferencia de prensa para dar a conocer los Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública al tercer trimestre de 2026.

En materia tributaria, la recaudación por IEPS también registró un retroceso de 21 por ciento en septiembre, a 48 mil 619.8 millones de pesos, y otra caída real anual de 2.3 por ciento de manera acumulada, con 502 mil 906.4 millones de pesos.

Dentro de este impuesto destacó la disminución de 39 por ciento real anual en los recursos provenientes de gasolinas y diesel, a 24 mil 900 millones de pesos en septiembre, y otra reducción de 9.2 por ciento real anual de manera acumulada con 301 mil 977 millones de pesos.

Hacienda reportó que de enero a septiembre de este año se han dejado de recaudar 80 mil millones de pesos por los estímulos y subsidios del IEPS a combustibles.

“El IEPS presentó resultados diferenciados; en el caso del componente de gasolinas y diesel, la recaudación disminuyó 9.2 por ciento real debido a los estímulos fiscales aplicados desde julio para moderar el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles sobre los consumidores, los costos de transporte y producción”, indicó el Secretario.

En tanto, la recaudación del ISR volvió a tener una caída de 5.3 por ciento real anual en enero-septiembre con 2.2 billones de pesos, y una baja de 1.9 por ciento real anual considerando únicamente el noveno mes del año, con 208 mil 351.6 millones de pesos.

Hacienda atribuyó la caída en los ingresos por ISR a menores pagos en las declaraciones anuales de personas morales realizadas en marzo.

“Traemos algunos rubros de ingreso que estamos por debajo de la meta, por ejemplo, el ISR debido a lo que mencionamos de alguna baja en la recaudación de ISR de personas morales, pero tenemos un muy buen desempeño por parte del IVA.

“Tenemos un impacto en el tema de estímulos que también se va a reflejar parcialmente, por ejemplo, en el balance de Pemex; Pemex es uno de los beneficiarios del estímulo, entonces, una vez que ponemos todos estos elementos en el balance, también por el lado del gasto, tenemos algunos calendarios que van por debajo de la meta, otros por arriba, pero estamos conforme al programa”, indicó Amador Zamora.

Pese a las distintas caídas en los ingresos presupuestarios, Hacienda dijo que van conforme al programa y dentro de la ruta para cerrar el año con un déficit de 4.1 por ciento del PIB, como se tiene programado.

“En lo que resta del ejercicio vamos a estar calibrando las cuentas del lado del ingreso y el gasto y creo que estamos en posición para cumplir con lo establecido en el programa y estar en 4.1 por ciento (del PIB), lo cual debe dar tranquilidad a analistas, a agencias y al mercado de que estamos dentro de lo programado en términos de la convergencia fiscal”, concluyó el Secretario.