Una artista iraní fue condenada a 74 brutales latigazos por cantar una canción patriótica sin hiyab

Parastoo Ahmadi, de 29 años, y otros artistas fueron castigados con una brutal flagelación por el tribunal penal de la provincia de Qom por una actuación transmitida en directo en diciembre de 2024, según documentos judiciales revisados por The Guardian.

Según los informes, una estrella musical iraní y un equipo de producción de ocho personas fueron condenados a 74 brutales latigazos por la canción patriótica que se hizo viral y que la cantante interpretó sin hiyab .

Según informó el medio, Ahmadi cantó el tema patriótico “As Khoone Javane Vatan” —que se traduce como “De la sangre de la juventud de la patria” en persa— sin usar hiyab, considerado un símbolo musulmán de devoción religiosa.

El vídeo llevó a las autoridades a presentar una denuncia formal, aunque algunos defensores de los derechos humanos afirmaron que la sentencia bárbara carece de fundamento legal.

Según se informó, el artista folk y otros músicos fueron detenidos brevemente por la transmisión en directo, que acumuló millones de visualizaciones en YouTube, pero finalmente fueron puestos en libertad.

Además de los brutales latigazos, las autoridades iraníes condenaron a Ahmadi y a su equipo a una prohibición de dos años para salir del país y a una prohibición de dos años para participar en actividades artísticas.

“Cantar, interpretar música y producir o difundir obras musicales realizadas por mujeres no están tipificados como delito en la legislación penal iraní”, declaró al medio Moein Khazaeli, abogado de derechos humanos.

“Por consiguiente, dichas actividades no pueden considerarse razonablemente como la ‘producción, distribución o publicación de contenido obsceno’”.

Aunque la agencia oficial de noticias del poder judicial iraní aún no ha publicado el fallo, grupos de derechos humanos y abogados que revisaron los documentos argumentaron que el aumento de casos contra artistas demuestra la intención del régimen teocrático de reprimir con saña la disidencia cultural, según informó The Guardian.

“El castigo impuesto a Ahmadi, consistente en 74 latigazos por el simple hecho de cantar y aparecer sin hiyab, es un recordatorio más de que la situación de los derechos humanos en Irán no ha cambiado, a pesar de la campaña de propaganda bélica de las autoridades iraníes destinada a mejorar su imagen”, declaró Bahar Ghandehari, directora de incidencia política del Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, al medio de comunicación.

Según Amnistía Internacional, otras cantantes y activistas por los derechos de las mujeres han sido objeto de castigos similares por parte de la República Islámica, incluyendo azotes y detenciones arbitrarias.

El 5 de marzo de 2025, el cantante Mehdi Yarrahi fue condenado a 74 latigazos por su canción “Tu pañuelo (Roosarito)” en conmemoración del primer aniversario del levantamiento Mujeres, Vida, Libertad, según informó la organización de derechos humanos.

Las fuerzas del régimen también lideraron una represión mortal contra un levantamiento antigubernamental a finales de diciembre, después de que estallaran manifestaciones en Teherán por la crisis económica del país.

En dos días, las protestas se extendieron por toda la capital, y en enero, estudiantes y otros grupos se unieron a una muestra nacional de oposición contra el clero gobernante.

Según los informes, miles de manifestantes murieron o resultaron heridos , y decenas de miles fueron arrestados o detenidos como parte de la brutal represión; además, durante varios meses se bloqueó internet, aparentemente para ocultar las atrocidades contra los derechos humanos que tenían lugar en Irán.