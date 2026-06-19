El doble de republicanos partidarios de MAGA están a favor de un cambio de régimen en Irán que de una solución negociada

La encuesta de verano del Instituto Reagan reveló que el 51% de los autodenominados “republicanos MAGA” afirmaron que querían que Estados Unidos instalara un nuevo liderazgo en Irán, mientras que solo el 25% prefería un acuerdo de paz.

Según una nueva encuesta, los partidarios más fervientes del presidente Trump prefieren derrocar el régimen teocrático de Irán antes que alcanzar un acuerdo negociado con Teherán, en una proporción de más de dos a uno.

Entre todos los republicanos, el 50% dijo estar a favor de instaurar un régimen favorable a Estados Unidos, mientras que el 25% afirmó que prefería una solución negociada.

Los demócratas dieron una respuesta simétrica: el 52% dijo preferir un enfoque diplomático y el 25% se mostró a favor de un cambio de régimen.

Otro 14% afirmó que quería que el régimen se mantuviera, pero debilitado económica y militarmente.

Entre todos los encuestados, una estrecha mayoría (39%) deseaba que el actual liderazgo de Irán mantuviera límites verificables en sus programas nucleares y de misiles.

Otro 36% optó por apoyar un cambio de régimen, el 16% dijo que quería que el régimen de Teherán se mantuviera en el poder con capacidades económicas y militares severamente reducidas, y el 8% dijo que no sabía qué prefería.

La encuesta anual muestra la difícil batalla política a la que se enfrenta Trump para lograr la aprobación de su último acuerdo con el Estado Islámico, tras tres meses y medio de acción militar.

El miércoles, el presidente Trump y su homólogo iraní, Mahmoud Pezeshkian, firmaron un memorando de entendimiento (MOU) que abre un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que incluya la desmantelación del programa nuclear de la República Islámica.

También se incluyen disposiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz, así como exenciones limitadas de sanciones supeditadas a que Irán permanezca en la mesa de negociaciones.

El presidente Trump declaró a los periodistas en la Cumbre del G7 en Francia que el memorando de entendimiento se firmó para evitar una “catástrofe económica”.

La encuesta del Instituto Reagan entrevistó a 1.555 personas en todo el país entre el 26 de mayo y el 3 de junio mediante una combinación de entrevistas telefónicas en directo, un panel en línea y respuestas por mensaje de texto a través de la web. Tiene un margen de error de más o menos 2,5 puntos porcentuales.