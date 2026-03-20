Una niña canadiense de siete años con autismo y su madre son detenidas por ICE en Texas

Los familiares de Tania Warner y su hija Ayla Lucas afirman que fueron detenidas ilegalmente. Desconocen qué problema encontró el ICE con su documentación migratoria.

Una madre canadiense y su hija de siete años, que tiene autismo, permanecen detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas desde el sábado, según han informado familiares.

Tania Warner y su hija son canadienses; Warner es originaria de la Columbia Británica. La cadena canadiense CTV News informó que se encuentran detenidas en el tristemente célebre centro de procesamiento Rio Grande Valley Central en McAllen, Texas.

Warner, quien según se dice se mudó a Estados Unidos hace cinco años, vive en Kingsville, Texas, con su esposo, Edward Warner, ciudadano estadounidense.

Según Edward Warner, la familia regresaba a casa en coche tras una fiesta de bienvenida para un bebé en Raymondville, Texas, el 14 de marzo, cuando en un puesto de control de la patrulla fronteriza en Sarita les pidieron que presentaran documentos.

Según declaró a CTV, él presentó su documento de identidad, Tania presentó su permiso de conducir de Texas, su visa de trabajo y su “visa propiamente dicha”.

“Después de eso, la detuvieron, diciendo que necesitaban tomarle las huellas dactilares para obtener más información, y nunca volvió a salir”, dijo.

Según él, agentes del ICE llegaron más tarde y se llevaron a Ayla para tomarle las huellas dactilares. Ella tampoco regresó.

Amber Sinclair, prima de Tania, declaró al periódico The Guardian que Tania pagó por un servicio de tramitación de sus documentos para asegurarse de que todo se hubiera hecho correctamente.

“Tiene tarjeta de la seguridad social. Tiene un visado válido. Eso es válido hasta 2030, así que no entiendo por qué la detienen”, dijo.

Sinclair, que vive en Houston y tiene doble nacionalidad canadiense y estadounidense, dice que se han instalado muchos puestos de control del ICE en Kingsville, ya que está a unos 190 kilómetros de la frontera con México.

Teme que Tania y su hija puedan ser deportadas y terminar separadas de Edward y del resto de la familia, además de perder su trabajo.

La familia está haciendo todo lo posible por reunir el dinero suficiente para pagar la asistencia legal, dijo.

Los documentos que Edward Warner entregó a CTV indican que su esposa está catalogada como “extranjera legal con permiso de trabajo”. Describió como “aterrador y muy frustrante” que ambos hayan sido detenidos cuando “tienen la documentación en regla”.

En el hospital Rio Grande Valley Central, Warner dijo que, según le han contado sus familiares por teléfono, la madre y la hija están retenidas en malas condiciones.

“Tiene que usar la esterilla del suelo para cubrirse bien y mantenerse caliente. La comida es pésima... está abarrotado, hay mucho ruido y están muy estresados ahora mismo”, declaró a CTV.

Asuntos Globales Canadá, el ministerio federal que se encarga de los servicios consulares y las relaciones diplomáticas, declaró estar “al tanto de múltiples casos de canadienses que se encuentran o se han encontrado detenidos en Estados Unidos por motivos relacionados con la inmigración”.

«Los funcionarios consulares defienden a los ciudadanos canadienses en el extranjero y plantean ante las autoridades locales las quejas justificadas y graves de malos tratos o discriminación, pero no pueden eximir a los canadienses de los procesos legales locales», declaró un portavoz. «Por motivos de privacidad, no se puede revelar más información».

Edward Warner declaró a CTV que el consulado canadiense en Texas le informó que solo podrían ayudar si Tania y Ayla deseaban regresar a Canadá. Edward ha iniciado una campaña en GoFundMe para contratar a un abogado.

Audrey Macklin, profesora de derecho de inmigración y refugiados en la Universidad de Toronto, afirmó que la detención de menores en particular, incluso durante un breve período de tiempo, puede ser traumática y tener consecuencias graves y duraderas.

Dijo que, si bien Canadá tiene un poder limitado en este escenario, sus representantes deberían solicitar visitar a la familia detenida y brindarles asesoría legal.

“Esto suscita preocupación en Canadá... respecto a sus propias obligaciones para con sus ciudadanos”, afirmó.

Son precisamente aquellos que trabajan y viven en Estados Unidos, y que dependen de la documentación, quienes corren el riesgo de ser detenidos, añadió.

“Esto pone de manifiesto la crueldad del sistema estadounidense. Básicamente, se está secuestrando a personas y recluyéndolas en centros de detención en condiciones abusivas, inhumanas e inseguras.”