Delcy Rodríguez reemplaza a los máximos mandos militares de Venezuela

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Internacional
/ 20 marzo 2026
    Delcy Rodríguez reemplaza a los máximos mandos militares de Venezuela
    Ha promulgado una ley de amnistía histórica para liberar a los presos políticos encarcelados bajo el régimen de Maduro . AP

La presidenta interina anuncia cambios tras el cese del ministro de Defensa, cercano a Maduro, el líder derrocado por Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela ha declarado que ha sustituido a todos sus altos mandos militares, en lo que supone el último de una serie de cambios desde que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro .

Delcy Rodríguez anunció los cambios en una publicación en redes sociales un día después de destituir al veterano ministro de Defensa, que había sido cercano a Maduro, y reemplazarlo con un exjefe de inteligencia.

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“Anuncio la designación del renovado alto mando militar”, dijo Rodríguez el jueves. Ella se desempeñó como vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, el izquierdista autoritario derrocado en una incursión de las fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Bajo la presión de Estados Unidos e incluso la amenaza de violencia, Rodríguez tiene la tarea de liderar un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas y una escasez generalizada de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Ha promulgado una ley de amnistía histórica para liberar a los presos políticos encarcelados bajo el régimen de Maduro y ha modificado las regulaciones petroleras y mineras para adaptarlas a las demandas de Estados Unidos de acceso a la vasta riqueza natural de su país.

Donald Trump ha dicho que, en la práctica, él es quien gobierna Venezuela ahora y que está permitiendo que Rodríguez permanezca en el poder siempre y cuando siga la línea de Estados Unidos.

Rodríguez se encuentra en la delicada posición de intentar satisfacer tanto a Trump como a los venezolanos que aún son leales a Maduro, quien fue llevado a Nueva York junto con su esposa para ser juzgado por cargos de narcotráfico presentados por Estados Unidos.

Las fuerzas armadas venezolanas, que han jurado lealtad a Rodríguez, son una entidad poderosa. Supervisan empresas petroleras, mineras y de distribución de alimentos, así como operaciones aduaneras y ministerios clave del gobierno, en medio de acusaciones de abuso y corrupción.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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