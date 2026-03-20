Delcy Rodríguez reemplaza a los máximos mandos militares de Venezuela

Delcy Rodríguez anunció los cambios en una publicación en redes sociales un día después de destituir al veterano ministro de Defensa, que había sido cercano a Maduro, y reemplazarlo con un exjefe de inteligencia.

La presidenta interina de Venezuela ha declarado que ha sustituido a todos sus altos mandos militares, en lo que supone el último de una serie de cambios desde que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro .

“Anuncio la designación del renovado alto mando militar”, dijo Rodríguez el jueves. Ella se desempeñó como vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, el izquierdista autoritario derrocado en una incursión de las fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Bajo la presión de Estados Unidos e incluso la amenaza de violencia, Rodríguez tiene la tarea de liderar un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas y una escasez generalizada de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Ha promulgado una ley de amnistía histórica para liberar a los presos políticos encarcelados bajo el régimen de Maduro y ha modificado las regulaciones petroleras y mineras para adaptarlas a las demandas de Estados Unidos de acceso a la vasta riqueza natural de su país.

Donald Trump ha dicho que, en la práctica, él es quien gobierna Venezuela ahora y que está permitiendo que Rodríguez permanezca en el poder siempre y cuando siga la línea de Estados Unidos.

Rodríguez se encuentra en la delicada posición de intentar satisfacer tanto a Trump como a los venezolanos que aún son leales a Maduro, quien fue llevado a Nueva York junto con su esposa para ser juzgado por cargos de narcotráfico presentados por Estados Unidos.

Las fuerzas armadas venezolanas, que han jurado lealtad a Rodríguez, son una entidad poderosa. Supervisan empresas petroleras, mineras y de distribución de alimentos, así como operaciones aduaneras y ministerios clave del gobierno, en medio de acusaciones de abuso y corrupción.