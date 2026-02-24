Una persona detona un explosivo en Moscú; muere él y un policía

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 24 febrero 2026
    Una persona detona un explosivo en Moscú; muere él y un policía
    Policías y servicios de emergencia en el lugar de un ataque contra un vehículo policial cerca de la estación ferroviaria Savyolovsky en Moscú. AP
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Ataques
Bombas

Localizaciones


Rusia

El ataque ocurrió minutos después de la medianoche cerca de la estación de tren Savyolovsky

MOSCÚ- Un policía murió y otros dos resultaron heridos después de que una persona no identificada detonó un dispositivo explosivo junto a un vehículo policial a primera hora del martes en Moscú, informaron las autoridades. El agresor también perdió la vida.

El ataque ocurrió minutos después de la medianoche cerca de la estación de tren Savyolovsky, en el centro de la capital rusa, según la oficina del Ministerio del Interior en Moscú.

TE PUEDE INTERESAR: De panaderías a salones de belleza, así sufren las empresas rusas por la política fiscal de guerra

El agresor se acercó a un vehículo de la policía de tránsito y detonó un artefacto explosivo, matando inmediatamente a un policía y causando heridas a otros dos, quienes fueron hospitalizados, señaló la dependencia.

La principal agencia de investigación de Rusia dijo posteriormente que el agresor era un hombre de 22 años de la República de Udmurtia, en Rusia, a más de 1.100 kilómetros al este de Moscú. Indicó que hay en curso una pesquisa sobre el móvil del ataque.

Al hablar en una reunión con altos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), el presidente ruso Vladímir Putin dijo que el hombre fue reclutado por internet y que se le entregó el dispositivo explosivo sin que lo supiera. Luego fue detonado a distancia, afirmó.

El ataque se produjo el mismo día en que se cumplieron cuatro años de la guerra en Ucrania.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Bombas

Localizaciones


Rusia

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica
true

Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’
La historia de Nahomi Martínez, elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el operativo contra “El Mencho”, refleja el costo humano de la violencia en México.

Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”
Maria Julissa, influencer de 25 años de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’.

En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’
La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -5 grados, lluvias y evento Norte en estos estados
La vida y tragedia de Rui Torres, conductor de Art Attack Latinoamérica, continúa marcando a una generación tras su fallecimiento en 2008

A 18 años de su muerte... La triste historia de Rui Torres, presentador de Art Attack
Autoridades recomendaron cancelar eventos públicos tras bloqueos e incendios registrados en Guadalajara.

CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’