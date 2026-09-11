Una viuda del 11 de septiembre critica duramente a Arabia Saudita en el 25 aniversario de los atentados

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    Una viuda del 11 de septiembre critica duramente a Arabia Saudita en el 25 aniversario de los atentados
    Strada, presidenta nacional de Familias del 11-S Unidas por la Justicia, argumentó que el socio estadounidense “fomentó una cultura rancia de terrorismo antiestadounidense en todo el mundo y luego envió a sus agentes para apoyar a secuestradores islamistas radicales para que pudieran atacarlos a ustedes y a todos nuestros seres queridos”. EFE

El gobierno saudí ha negado reiteradamente cualquier implicación en la planificación de los ataques

Terry Strada, viuda de Tom Strada, víctima del 11-S, conmocionó la ceremonia del viernes en conmemoración del 25 aniversario de los atentados terroristas al lanzar una enérgica condena contra Arabia Saudita, país de origen de 15 de los 19 secuestradores de Al Qaeda que provocaron el día más oscuro de la historia de Estados Unidos.

Strada, cuyo marido fue uno de los 658 empleados de Cantor Fitzgerald que murieron poco después de que el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado, se estrellara contra la Torre Norte, preguntó en voz alta tras leer el nombre de Tom: “¿Cómo es posible que hayan pasado 25 años y todavía no hayamos obtenido justicia por el papel que desempeñó Arabia Saudita en tu asesinato?”.

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Strada, presidenta nacional de Familias del 11-S Unidas por la Justicia, argumentó que el socio estadounidense “fomentó una cultura rancia de terrorismo antiestadounidense en todo el mundo y luego envió a sus agentes para apoyar a secuestradores islamistas radicales para que pudieran atacarlos a ustedes y a todos nuestros seres queridos”.

“Durante 25 años, administración tras administración, incluidos los líderes que tenemos hoy aquí frente a nosotros, optaron por proteger a los saudíes en lugar de solidarizarse con las familias del 11-S”, continuó Strada mientras varios espectadores en el servicio conmemorativo aplaudían.

“Incumplieron sus promesas, tanto públicas como privadas. Ha sido una traición tras otra”, añadió la viuda.

A la ceremonia asistieron los expresidentes George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden, quienes no mostraron ninguna reacción visible a los comentarios de Strada.

Al reconocer al vicepresidente JD Vance, quien asistió a la ceremonia en representación de la administración Trump, Strada dijo: “Díganles a los saudíes que dejen de mentir. Díganles que si quieren ser amigos de Estados Unidos, no pueden seguir negando todo esto, todo el dolor, toda la destrucción que hemos sufrido”.

“Vicepresidente Vance, gracias por estar aquí hoy”, concluyó. “Por favor, lleve este mensaje a su país. Apoye a las familias. Apoye a los sobrevivientes. Apoye a los estadounidenses. Como diría mi esposo Tom, eso es siempre lo correcto”.

La organización de Strada lleva años emprendiendo acciones legales para responsabilizar al Reino por los atentados que causaron la muerte de 2.977 personas en el World Trade Center, el Pentágono y Shanksville, Pensilvania.

El próximo mes, un tribunal federal de apelaciones en Manhattan escuchará los argumentos centrados en una figura enigmática : Omar al-Bayoumi, un ciudadano saudí que ayudó a conseguir alojamiento en California para dos de los secuestradores del vuelo 77 de American Airlines, pero que abandonó el país rumbo al Reino Unido aproximadamente un año antes del 11-S.

Fue interrogado a petición de Estados Unidos y detenido por las autoridades británicas, pero nunca fue acusado y finalmente regresó a Arabia Saudí.

Un vídeo de 1999, desclasificado por orden judicial en 2024, muestra a al-Bayoumi, que tenía vínculos gubernamentales turbios y una red de contactos oficiales, y que según un memorando del FBI de 2017 estaba en la nómina de la inteligencia saudí, filmando el Capitolio de los Estados Unidos y hablando de un “plan”.

Los abogados de las familias de las víctimas afirman que al-Bayoumi estaba “inspeccionando” el edificio; 30 minutos del vídeo de una hora de duración revelan las entradas del emblemático edificio, muestran sus procedimientos de seguridad e incluso sus columnas interiores.

El informe de la Comisión del 11-S de 2004 indicaba que existía una alta probabilidad de que el Capitolio fuera el objetivo previsto del vuelo 93 de United Airlines, que se estrelló en Pensilvania.

Otro vídeo, de febrero de 2000, muestra una “fiesta de bienvenida” que al-Bayoumi organizó para los futuros secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, poco después de que se mudaran a San Diego, California.

El gobierno saudí ha negado reiteradamente cualquier implicación en la planificación de los ataques.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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