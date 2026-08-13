Reportan 30 muertes por golpe de calor en Baja California; temperaturas superan los 50 grados

CDMX.- El número de defunciones vinculadas a las altas temperaturas en Baja California aumentó a 30 casos en lo que va de la temporada de verano, de los cuales 27 corresponden a golpe de calor y tres a deshidratación severa. Al actualizar las cifras estatales, el Secretario de Salud en la entidad, Adrián Medina Amarillas, confirmó que las muertes se dispararon en las últimas semanas debido a temperaturas superiores a los 50 grados combinadas con una elevada humedad, afectando principalmente a personas en situación de calle en el municipio de Mexicali.

“Nos preocupó que en la última semana el servicio médico forense liberó varios certificados de defunción de muchas personas que tenía en sus instalaciones como desaparecidas y que fueron por golpe de calor; esto ha hecho que haya subido a 27 por golpe y tres por deshidratación extrema; en total son 30 que han fallecido por estas condiciones”, precisó el funcionario. 28 DE LOS DECESOS OCURRIERON EN MEXICALI De las 30 víctimas mortales registradas por la autoridad estatal, 28 ocurrieron en Mexicali, una en Ensenada y una más en el municipio de San Felipe. Asimismo, las unidades médicas de la entidad reportan la atención de 165 pacientes por complicaciones de la salud derivadas de la ola de calor.

El funcionario detalló que buscan acordar con la Secretaría de la Defensa Nacional la entrada en vigor del Plan DN-III-E, una estrategia que hace dos años demostró ser efectiva para frenar los estragos del calor extremo. A partir de este lunes, autoridades reforzaron la capacidad del albergue en el Parque del Mariachi y mantuvieron los recorridos de la Ruta de Hidratación para entregar agua y suero a grupos vulnerables en Mexicali.