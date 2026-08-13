Reportan 30 muertes por golpe de calor en Baja California; temperaturas superan los 50 grados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Reportan 30 muertes por golpe de calor en Baja California; temperaturas superan los 50 grados
    Las muertes se dispararon en las últimas semanas debido a altas temperaturas combinadas con una elevada humedad. Cuartoscuro

De las 30 víctimas mortales registradas, 28 ocurrieron en Mexicali; una en Ensenada y una más en el municipio de San Felipe

CDMX.- El número de defunciones vinculadas a las altas temperaturas en Baja California aumentó a 30 casos en lo que va de la temporada de verano, de los cuales 27 corresponden a golpe de calor y tres a deshidratación severa.

Al actualizar las cifras estatales, el Secretario de Salud en la entidad, Adrián Medina Amarillas, confirmó que las muertes se dispararon en las últimas semanas debido a temperaturas superiores a los 50 grados combinadas con una elevada humedad, afectando principalmente a personas en situación de calle en el municipio de Mexicali.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/despliegan-operativo-binacional-en-frontera-mexico-eu-cartel-de-juarez-el-objetivo-OK22821609

“Nos preocupó que en la última semana el servicio médico forense liberó varios certificados de defunción de muchas personas que tenía en sus instalaciones como desaparecidas y que fueron por golpe de calor; esto ha hecho que haya subido a 27 por golpe y tres por deshidratación extrema; en total son 30 que han fallecido por estas condiciones”, precisó el funcionario.

28 DE LOS DECESOS OCURRIERON EN MEXICALI

De las 30 víctimas mortales registradas por la autoridad estatal, 28 ocurrieron en Mexicali, una en Ensenada y una más en el municipio de San Felipe.

Asimismo, las unidades médicas de la entidad reportan la atención de 165 pacientes por complicaciones de la salud derivadas de la ola de calor.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-mexico-12-millones-de-jovenes-buscan-empleo-en-2026-revela-estudio-DK22821112

El funcionario detalló que buscan acordar con la Secretaría de la Defensa Nacional la entrada en vigor del Plan DN-III-E, una estrategia que hace dos años demostró ser efectiva para frenar los estragos del calor extremo.

A partir de este lunes, autoridades reforzaron la capacidad del albergue en el Parque del Mariachi y mantuvieron los recorridos de la Ruta de Hidratación para entregar agua y suero a grupos vulnerables en Mexicali.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calor
Muertes
Ola De Calor

Localizaciones


Baja California
Mexicali
Tijuana

Organizaciones


Secretaría de Salud
Sedena

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Glotón Andy

Glotón Andy
true

Jesús Ramírez y su dedicatoria a los periodistas críticos

Sheinbaum explicó que una línea podría ser suspendida si no cumple con el registro, pero no hay una cancelación automática confirmada después de la prórroga.

Sheinbaum aclara qué pasará con las líneas telefónicas que no se han registrado tras la prórroga... ¿Van a cancelarlas?
Estados Unidos reanudó sus actividades oficiales en Michoacán y las exportaciones de aguacate hacia su territorio, informó el embajador Ronald Johnson.

Estados Unidos reanuda la supervisión y exportación de aguacate en Michoacán tras recibir amenazas
Sheinbaum reabrió el registro del programa Pensión del Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse
La SCJN validó el traslado de recursos no reclamados de cuentas Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero los trabajadores y sus beneficiarios conservan el derecho de solicitar el dinero.

¿Me pueden quitar la pensión?... Si a los 70 años no reclamas el dinero de tu Afore, el gobierno lo puede transferir a Pensiones del Bienestar
El grupo BTS vuelve a estar en el centro de una polémica en redes sociales.

¿Por qué están cancelando a RM y J-Hope de BTS? La foto con Chris Brown que desató polémica
Terrel Williams conectó varios golpes ilegales en la nuca de Prichard Colón durante el combate disputado en octubre de 2015.

¿Qué pasó con Terrel Williams? El rival de Prichard Colón que quedó marcado por la tragedia