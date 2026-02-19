Unos dos mil palestinos se alistan para una fuerza policial de ‘transición’ en Gaza

Internacional
/ 19 febrero 2026
    Unos dos mil palestinos se alistan para una fuerza policial de ‘transición’ en Gaza
    El miembro de la junta directiva, Nickolay Mladenov, habla tras la firma de la carta constitutiva de la Junta de Paz durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. AP.
EFE
por EFE

Acuerdos
Guerras
Paz

Localizaciones


GAZA

Se planea entrenar y desplegar una nueva fuerza policial palestina “de transición” de 5 mil miembros en Gaza en 60 días

WASHINGTON.- Unos 2 mil palestinos se han alistado a la nueva fuerza policial de transición tras la apertura de las solicitudes este jueves, según aseguró Nickolay Mladenov, alto funcionario de la Junta de Paz en la sesión inaugural en Washington.

Mladenov, que ejerció como coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio entre 2015 y 2020, explicó que será este cuerpo “el que nos permitirá garantizar el desmantelamiento de todas las facciones en Gaza y el control de todas las armas bajo una única autoridad civil”.

TE PUEDE INTERESAR: Colapsa sistema de Aduanas; genera filas de 16 km en cruces a Texas

“No hay otra opción que la desmilitarización total y el desmantelamiento de todas las armas en Gaza para que comience la reconstrucción y la gente pueda tener una nueva forma de vida de aquí en adelante”, afirmó el político búlgaro.

Mladenov apeló a la ONU al reconocer que “la única manera de lograrlo es la plena implementación del plan de 20 puntos de la Resolución del Consejo de Seguridad”.

Y añadió que “ya contamos con un marco plenamente acordado con los mediadores sobre cómo hacerlo, y agradezco enormemente a Qatar, Egipto y Turquía su excelente apoyo”.

Por otra parte, y poco después de su intervención, el mayor general del ejército estadounidense, Jasper Jeffers, declaró que Egipto y Jordania se han “comprometido a capacitar a la policía”.

El desarme de Hamás es una de las condiciones que siempre ha fijado Israel como paso previo a permitir la reconstrucción de Gaza, uno de los principales objetivos de la Junta de Paz.

