México
/ 19 febrero 2026
    Colapsa sistema de Aduanas; genera filas de 16 km en cruces a Texas
    El martes, la Agencia emitió un comunicado, en el que explicó que están haciendo una transición del sistema actual. IA
Reforma
por Reforma

Aduanas de México colapsan por fallas en nueva fase de pruebas piloto en Nuevo Laredo, afectando a transportistas y sector privado ante parálisis comercial

La implementación de un programa piloto para migrar de sistema en las aduanas del país propició ayer cierres intermitentes en sus operaciones, provocando filas kilométricas de vehículos de carga en cruces comerciales a Texas, como los de Nuevo Laredo, Colombia, Reynosa y Matamoros.

De acuerdo con reportes, las primeras fallas ocurrieron alrededor de las 7:00 horas y, aunque el servicio se restableció, se registraron nuevas interrupciones hasta que se normalizó poco antes del mediodía en algunos puntos y más tarde en otros.

La intermitencia en las operaciones provocó que se acumularan los vehículos de carga que buscaban cruzar a Estados Unidos, formándose filas de hasta unos 16 kilómetros, con tiempos de espera de varias horas que prevalecieron hasta por la tarde, cuando se había regularizado.

El director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce), Andrés Franco Zaldívar, estuvo informando sobre los cierres en la operación. La primera alerta para sus agremiados ocurrió a las 9:20 horas, sobre una suspensión de la operación. Aunque poco después, a las 11:25 horas, informó que los trámites habían sido restablecidos, más tarde reportó otra falla.

“Se vuelve a caer el sistema”, avisó Franco Zaldívar a las 13:04 horas. “Hay 16 kilómetros de fila (en el Puente III de Nuevo Laredo)”, añadió en referencia a ese cruce, donde normalmente las filas son de menos de 2 kilómetros.

Un agente aduanal del Puente Colombia señaló que ahí también se suspendió el servicio en varias ocasiones. Eduardo Garza, presidente del Comce Laredo, dijo que la actualización del sistema afectó a todo el país. “Se hicieron grandes líneas para cruzar para ambos lados de importación y exportación”, añadió.

El martes, la Agencia Nacional de Aduanas emitió un comunicado, firmado por Eric Omar Salinas, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, en el que explicó que están haciendo una transición del sistema actual. Señaló que, debido a este cambio, implementarán una fase de pruebas piloto en la Aduana de Nuevo Laredo.

Francisco Elizondo, expresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Matamoros, dijo que la industria es una de las más afectadas por estas fallas.

“Con las revisiones y los problemas que se han tenido con el sistema, se hace uno más tiempo”, dijo Gonzalo Marroquín, chofer que esperó horas para cruzar a Texas.

Ayer, pese al caos generado, la Agencia no emitió algún pronunciamiento.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

