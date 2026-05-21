Urgen suministros y personal, trabajadores médicos y grupos piden ayuda
El Centro MRC de Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales estimó que los casos no se han contado adecuadamente y que el número real podría ya superar los mil
BUNIA- Trabajadores médicos y grupos de ayuda en el este de la República Democrática del Congo dijeron el jueves que necesitan desesperadamente más suministros y personal para responder a un virus raro relacionado con el ébola, mientras grupos armados continúan amenazando una región que ya lidia con una crisis de desplazamiento y humanitaria.
“La situación es preocupante porque esto está cobrando impulso”, dijo a The Associated Press Hama Amado, coordinador de campo en la ciudad de Bunia del grupo de ayuda Alima. “Esto se está propagando en muchas zonas. Así que todos deben movilizarse”.
Añadió: “Aún estamos lejos de decir que la situación está bajo control”.
No hay una vacuna ni un medicamento disponible para el virus Bundibugyo responsable del brote, que se propagó sin ser detectado durante semanas tras la primera muerte conocida mientras las autoridades realizaban pruebas para un virus del ébola más común, el Zaire.
Los trabajadores de salud y los grupos de ayuda enfrentan dificultades para responder, mientras expertos dicen que el brote es mucho mayor de lo que se ha informado oficialmente. Hasta ahora, las autoridades han anunciado 139 muertes y casi 600 casos sospechosos.
El jueves, el grupo rebelde M23 que controla partes del este del Congo informó de un caso confirmado cerca de la ciudad de Bukavu, a unos 500 kilómetros (310 millas) al sur del epicentro del brote en la provincia de Ituri. La persona murió, dijo el M23 en un comunicado.
Además de Ituri, se han confirmado otros casos en la provincia de Kivu del Norte y dos en Uganda. Pero el anuncio del M23 fue la primera confirmación de un caso en Kivu del Sur.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los funcionarios de salud aún no han encontrado al paciente cero, y el organismo ha dicho que la amenaza de una propagación mundial del brote es baja.
El brote en el Congo ha tenido repercusiones más amplias.
India y la Unión Africana pospusieron la Cumbre del Foro India-África, prevista para la próxima semana en Nueva Delhi, debido a la “evolución de la situación de salud en partes de África”.
El miércoles, la selección de fútbol del Congo canceló un campamento de entrenamiento de tres días de preparación para el Mundial y una despedida prevista para los aficionados en la capital, Kinsasa, debido al brote de ébola.
LA DETECCIÓN TEMPRANA ES CLAVE
Aunque casi 20 toneladas de ayuda han sido transportadas por vía aérea a Bunia, el lugar de la primera muerte conocida el mes pasado, médicos que usaban mascarillas desactualizadas atendían a pacientes sospechosos de ébola en salas generales debido a la falta de espacio de aislamiento.
La detección temprana del virus es clave para salvar vidas, pero la ya débil infraestructura sanitaria y la capacidad de vigilancia de la región se han debilitado aún más por los recortes de ayuda internacional, dicen expertos. Hay más de 920 mil desplazados internos en Ituri, según la ONU.
Las comunidades en el este del Congo “ya enfrentan una enorme presión por el conflicto, el desplazamiento y un sistema de salud colapsado”, dijo el doctor Lievin Bangali, coordinador superior de salud del Comité Internacional de Rescate en el país. “Años de falta de financiación, agravados por recortes recientes a la salud de primera línea y a la programación de preparación ante brotes, han debilitado la capacidad de detectar y responder a brotes rápidamente”.
El grupo dijo que tuvo que detener sus actividades de vigilancia en tres de cinco zonas en Ituri el último año debido a recortes financieros.
UNA MADRE OBSERVA A SU HIJO “SANGRANDO Y VOMITANDO”
En un centro de tratamiento en Rwampara, las familias lloraban y observaban mientras trabajadores de salud con equipo de protección desinfectaban en silencio los cuerpos de sus seres queridos, presuntas víctimas de ébola, y los colocaban en ataúdes para trasladarlos a sitios de entierro seguros.
La enfermedad atacó de repente, dijeron, describiendo un rápido deterioro después de que los síntomas se confundieron con otras enfermedades, como la malaria.
“Me dijo que le dolía el corazón”, relató Botwine Swanze, quien perdió a su hijo. “Luego empezó a llorar de dolor... Después de eso, empezó a sangrar y a vomitar mucho”.
El virus del ébola es altamente contagioso y se propaga entre personas al tener contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas.
“NO TENEMOS PROTECCIÓN”
Las escuelas y las iglesias siguen abiertas en Bunia. Algunos residentes han empezado a usar cubrebocas, que se han vuelto más difíciles de encontrar.
“Es realmente triste y doloroso porque ya hemos pasado por una crisis de seguridad, y ahora el ébola también está aquí”, manifestó Justin Ndasi, residente de Bunia,
El fin de semana, un equipo de Médicos Sin Fronteras identificó posibles casos en el hospital Salama de Bunia, pero no encontró ninguna sala de aislamiento disponible en la zona, dijo Trish Newport, gerente del programa de emergencias.
“Cada centro de salud al que llamaron les contestó que estaban llenos de casos sospechosos o que no tenían espacio. Esto da una idea de lo caótico que es todo ahora mismo”, señaló.
En el Hospital General de Bambu, en otra parte de Ituri, pacientes sospechosos de ébola compartían una sala con otros.
En Mongbwalu, adonde fue llevado el cuerpo de la primera muerte conocida, la cercana frontera con Uganda permanece abierta y la extracción de oro continúa, dijo Chérubin Kuku Ndilawa, líder de la sociedad civil, destacando la dificultad de contener el virus.
En el Hospital General de Mongbwalu, el doctor Didier Pay dijo que estaban atendiendo a unos 30 pacientes con ébola. Un estudiante del instituto local de tecnología médica murió el miércoles.
“Los pacientes están dispersos aquí y allá”, informó a la AP el doctor Richard Lokudu, director médico del hospital. “Esperamos que hoy se coloquen las instalaciones adecuadas de triaje y aislamiento, y si eso no ocurre, estaremos completamente desbordados”.
El jefe de la OMS dice que la “magnitud de la epidemia es mucho mayor”
La OMS ha declarado el brote una emergencia de salud pública de importancia internacional. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que estaba “profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia” y que probablemente es mucho mayor que el conteo oficial de casos. La jefa de la OMS en el Congo dijo que el brote podría durar al menos dos meses.
Las investigaciones continuaban sobre dónde y cuándo comenzó el brote, pero “dada la magnitud, estamos pensando que probablemente comenzó hace un par de meses”, dijo Anaïs Legand, del programa de emergencias de la OMS.
El Centro MRC de Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales, con sede en Londres, estimó que los casos no se han contado adecuadamente y que el número real podría ya superar los mil.
LA INSEGURIDAD CONTINÚA
La volatilidad en la región, que desde hace tiempo ha sido escenario de ataques por parte de una serie de grupos armados, complica las labores para manejar la crisis. Líderes locales dijeron que un ataque de militantes vinculados al grupo extremista Estado Islámico mató al menos a 17 personas el martes por la noche en la aldea de Alima, en Ituri, una provincia que se ha convertido en el foco del brote.
Combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que tienen vínculos con el Estado Islámico, mataron a civiles con machetes y armas de fuego, incendiaron casas y negocios y tomaron a varias personas como rehenes. Grupos de la sociedad civil advirtieron de otras aldeas en la región que enfrentan una amenaza de ataque.
No está claro el número de combatientes de las ADF en el Congo, pero son una presencia significativa en la región y atacan regularmente a civiles. Otro grupo armado activo en la región es CODECO, una asociación laxa de grupos de milicias.
Ladd Serwat, analista de seguridad, dijo que estaría “especialmente preocupado por un ataque oportunista contra trabajadores médicos” si el brote se propaga a zonas rebeldes.
Por Justin Kabumba, Monika Pronczuk y Gerald Imary, The Associated Press.