Urgen suministros y personal, trabajadores médicos y grupos piden ayuda

BUNIA- Trabajadores médicos y grupos de ayuda en el este de la República Democrática del Congo dijeron el jueves que necesitan desesperadamente más suministros y personal para responder a un virus raro relacionado con el ébola, mientras grupos armados continúan amenazando una región que ya lidia con una crisis de desplazamiento y humanitaria. “La situación es preocupante porque esto está cobrando impulso”, dijo a The Associated Press Hama Amado, coordinador de campo en la ciudad de Bunia del grupo de ayuda Alima. “Esto se está propagando en muchas zonas. Así que todos deben movilizarse”.

Añadió: “Aún estamos lejos de decir que la situación está bajo control”. No hay una vacuna ni un medicamento disponible para el virus Bundibugyo responsable del brote, que se propagó sin ser detectado durante semanas tras la primera muerte conocida mientras las autoridades realizaban pruebas para un virus del ébola más común, el Zaire. Los trabajadores de salud y los grupos de ayuda enfrentan dificultades para responder, mientras expertos dicen que el brote es mucho mayor de lo que se ha informado oficialmente. Hasta ahora, las autoridades han anunciado 139 muertes y casi 600 casos sospechosos. El jueves, el grupo rebelde M23 que controla partes del este del Congo informó de un caso confirmado cerca de la ciudad de Bukavu, a unos 500 kilómetros (310 millas) al sur del epicentro del brote en la provincia de Ituri. La persona murió, dijo el M23 en un comunicado. Además de Ituri, se han confirmado otros casos en la provincia de Kivu del Norte y dos en Uganda. Pero el anuncio del M23 fue la primera confirmación de un caso en Kivu del Sur. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los funcionarios de salud aún no han encontrado al paciente cero, y el organismo ha dicho que la amenaza de una propagación mundial del brote es baja.

El brote en el Congo ha tenido repercusiones más amplias. India y la Unión Africana pospusieron la Cumbre del Foro India-África, prevista para la próxima semana en Nueva Delhi, debido a la “evolución de la situación de salud en partes de África”. El miércoles, la selección de fútbol del Congo canceló un campamento de entrenamiento de tres días de preparación para el Mundial y una despedida prevista para los aficionados en la capital, Kinsasa, debido al brote de ébola. LA DETECCIÓN TEMPRANA ES CLAVE Aunque casi 20 toneladas de ayuda han sido transportadas por vía aérea a Bunia, el lugar de la primera muerte conocida el mes pasado, médicos que usaban mascarillas desactualizadas atendían a pacientes sospechosos de ébola en salas generales debido a la falta de espacio de aislamiento.

La detección temprana del virus es clave para salvar vidas, pero la ya débil infraestructura sanitaria y la capacidad de vigilancia de la región se han debilitado aún más por los recortes de ayuda internacional, dicen expertos. Hay más de 920 mil desplazados internos en Ituri, según la ONU. Las comunidades en el este del Congo “ya enfrentan una enorme presión por el conflicto, el desplazamiento y un sistema de salud colapsado”, dijo el doctor Lievin Bangali, coordinador superior de salud del Comité Internacional de Rescate en el país. “Años de falta de financiación, agravados por recortes recientes a la salud de primera línea y a la programación de preparación ante brotes, han debilitado la capacidad de detectar y responder a brotes rápidamente”. El grupo dijo que tuvo que detener sus actividades de vigilancia en tres de cinco zonas en Ituri el último año debido a recortes financieros. UNA MADRE OBSERVA A SU HIJO “SANGRANDO Y VOMITANDO” En un centro de tratamiento en Rwampara, las familias lloraban y observaban mientras trabajadores de salud con equipo de protección desinfectaban en silencio los cuerpos de sus seres queridos, presuntas víctimas de ébola, y los colocaban en ataúdes para trasladarlos a sitios de entierro seguros. La enfermedad atacó de repente, dijeron, describiendo un rápido deterioro después de que los síntomas se confundieron con otras enfermedades, como la malaria. “Me dijo que le dolía el corazón”, relató Botwine Swanze, quien perdió a su hijo. “Luego empezó a llorar de dolor... Después de eso, empezó a sangrar y a vomitar mucho”.