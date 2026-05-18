Lo que hay que saber sobre el más reciente brote de ébola

Por: Ephrat Livni Un brote del mortífero virus del Ébola en la República Democrática del Congo, y Uganda ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar una emergencia internacional de salud. Hasta el domingo, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por su sigla en inglés) dijeron que había informes de más de 330 casos sospechosos, incluidas casi 90 muertes en La República Democrática del Congo, también conocida como Congo-Kinsasa. El brote se identificó por primera vez en la provincia nororiental de Ituri. Las pruebas de laboratorio solo han vinculado definitivamente 10 casos al virus. Se han confirmado dos casos en Uganda.

La OMS declaró el sábado que el brote era “una emergencia de salud pública de importancia internacional”. Las autoridades trabajan para retirar a un pequeño número de estadounidenses que se han visto directamente afectados por el brote, dijeron los CDC el domingo. El tipo de virus del Ébola que está detrás del último brote, conocido como Bundibugyo, es poco frecuente, dispone de menos pruebas de campo y no tiene vacuna ni tratamiento específicos, lo que puede agravar la dificultad para contener el brote. Esto es lo que hay que saber sobre el ébola. ¿QUÉ ES EL ÉBOLA? El ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus, conocidos como orthoebolavirus descubiertos por primera vez en 1976 en los países ahora conocidos como Sudán del Sur (antes parte de Sudán) y la República Democrática del Congo (antes conocida como Zaire) en una región cercana al río Ébola. La especie más común es el virus Ébola Zaire. Los brotes de ébola se han producido sobre todo en África subsahariana, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Cuatro de las seis especies conocidas de virus del Ébola causan enfermedades en humanos y pueden ser mortales. Entre ellas está el Orthoebolavirus bundibugyoense, que da lugar a la enfermedad por virus de Bundibugyo, la forma de ébola que ha provocado la última declaración de emergencia de salud mundial.

Las personas con ébola pueden experimentar primero los llamados síntomas secos, como fiebre, dolores y fatiga, antes de progresar a síntomas húmedos, como diarrea, vómitos y hemorragias, según los CDC. La enfermedad del ébola puede contraerse por contacto con los fluidos corporales de una persona infectada, enferma o muerta, y con objetos contaminados como ropa, sábanas, agujas y equipos médicos. ¿EXISTEN VACUNAS? No existe vacuna ni tratamiento específico para la especie Bundibugyo, ya que los brotes han sido poco frecuentes. La especie Bundibugyo se identificó por primera vez en 2007, tras la aparición de una misteriosa enfermedad en el distrito de Bundibugyo, en Uganda, fronterizo con Congo-Kinsasa. Las muestras de diagnóstico enviadas a los CDC de Estados Unidos revelaron la existencia de un tipo de virus del Ébola desconocido hasta entonces. En 2012, se identificó otro brote de este tipo en la República Democrática del Congo. En enero, científicos de la Universidad de Oxford anunciaron un esfuerzo para desarrollar y probar vacunas que protejan contra múltiples virus letales, incluido el Bundibugyo. Y la OMS afirma que “se están desarrollando productos candidatos” para combatir las especies de Ébola para las que actualmente no existen vacunas. Las tasas de letalidad durante los dos últimos brotes de esta forma de Ébola han oscilado entre el 30 y el 50 por ciento, según la OMS. El periodo de incubación de esta especie del virus del Ébola oscila entre dos y 21 días, y las personas no suelen ser infecciosas hasta que se manifiestan los síntomas. Pero como los primeros síntomas —como fiebre y fatiga— se parecen a los de otras enfermedades, incluida la malaria, la detección temprana puede resultar difícil. Los expertos afirman que los grandes cambios en el sistema de salud mundial podrían complicar la respuesta al brote actual. Estados Unidos se retiró de la OMS en enero, y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), la cual ha desempeñado un papel importante en la contención de brotes anteriores, fue clausurada el año pasado por el gobierno de Trump. No está claro cómo puede haber afectado esto a la respuesta a este brote. Atul Gawande, exfuncionario de alto rango de USAID, sugirió en las redes sociales que el brote podría haber pasado desapercibido durante semanas porque se redujo el número de agencias estadounidenses.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HAN PRODUCIDO VARIOS BROTES MORTALES DE ÉBOLA Tras su descubrimiento en 1976, cuando dos brotes en Sudán del Sur y Congo-Kinsasa infectaron a casi 600 personas y causaron la muerte de más de 430, el virus resurgió en varios brotes notables anteriores al año 2000. Entre ellos, un resurgimiento masivo en 1995 en la República Democrática del Congo que se cobró más de 250 vidas. En el siglo XXI se han producido varios brotes mortales de ébola. 2025: El año pasado, las autoridades de salud de la República Democrática del Congo declararon oficialmente el 16.º brote de ébola en el país desde 1976. Hubo 53 casos confirmados y 45 muertes. A principios de ese año, Uganda también declaró 12 casos confirmados y cuatro muertes por ébola. 2022: Uganda confirmó un brote que terminó a principios de 2023, con 142 casos confirmados y 55 muertes confirmadas, y también se notificaron casos en la República Democrática del Congo. 2020: Congo-Kinsasa notificó 130 casos, de los cuales 55 acabaron en muerte. 2019: Un brote grave provocó casi 3500 casos en la República Democrática del Congo, con cerca de 2300 muertes. 2014: Ese año comenzó una epidemia de ébola en África Occidental que terminó en 2016. Fue la mayor epidemia de este tipo en la historia, con casos en el sureste de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Enfermaron más de 28.600 personas y murieron más de 11.300. También se registraron casos en la República Democrática del Congo, Malí, Nigeria, Senegal, España, Gran Bretaña y Estados Unidos.