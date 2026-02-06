USAID renace como una nueva organización filantrópica independiente

Una división de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) eliminada el año pasado por los recortes del presidente Donald Trump renació el jueves como una organización independiente sin fines de lucro, lo que permitirá que su trabajo internacional continúe en una nueva forma.

Esta reencarnación de las Operaciones de Innovación para el Desarrollo (DIV, por sus siglas en inglés) de la USAID como el fondo sin fines de lucro DIV Fund se realiza gracias a los 48 millones de dólares aportados por dos donantes privados. Es un inusual caso de continuación después de que el gobierno de Trump congelara toda la financiación extranjera el año pasado y permitiera que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk desmantelara la agencia, que entregó ayuda exterior de Estados Unidos durante 60 años.

De esa destrucción, que costó decenas de miles de empleos y causó la muerte de personas en todo el mundo, se hicieron muchos esfuerzos privados para preservar décadas de datos y conocimientos que albergaba la USAID, ayudar a los beneficiarios a mantener programas vitales en funcionamiento y reimaginar cómo podría funcionar el desarrollo internacional.

“La pérdida del apoyo del gobierno de Estados Unidos es un gran golpe”, afirmó Michael Kremer, director científico del DIV Fund y economista galardonado con el Premio Nobel. “Es maravilloso que los financiadores privados hayan intervenido para ayudar a llenar parte de ese vacío, pero solo se llena parte del vacío”.

Algunos de los líderes de la nueva organización sin fines de lucro también contribuyeron a canalizar 110 millones de dólares de donaciones filantrópicas privadas el año pasado a proyectos que perdieron financiación de la USAID. Ahora, el DIV Fund tiene como objetivo otorgar 25 millones de dólares anualmente, lo que representa un poco más de la mitad del presupuesto que tenía cuando era una división de la USAID.

DONANTES Y EL ÉXITO EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

En primer lugar, el fondo sin fines de lucro DIV Fund actúa como un centro de investigación y desarrollo para identificar intervenciones muy asequibles y eficientes, y luego apoyar su expansión a escala. Como tal, su presupuesto es muy pequeño en comparación con programas de tratamiento o prevención del VIH o de respuesta a la hambruna, por ejemplo.

Luego, mientras eran una división en USAID, las DIV ya habían obtenido financiación filantrópica externa que incluía una subvención de 45 millones de dólares de Coefficient Giving, una fundación con sede en San Francisco que ahora es uno de los principales financiadores de la organización sin fines de lucro. El otro financiador es anónimo.

Finalmente, Kremer dijo que los programas que identifican generalmente obtienen financiación de gobiernos locales o generan ingresos, en lugar de depender de la financiación a largo plazo de países donantes como Estados Unidos. Ese camino hacia la sostenibilidad es aún más importante ante los grandes recortes a la asistencia exterior de distintos países donantes históricos.

NUEVAS OPORTUNIDADES

De la cantidad total que el DIV Fund ha recaudado hasta ahora, se han asignado 20 millones de dólares a antiguos beneficiarios, dejando 28 millones de dólares para futuras subvenciones. El fondo tendrá una convocatoria abierta para solicitudes este año, un proceso al que están dedicados porque genera muchas ideas nuevas.

Dentro de la USAID, las DIV a veces influían en otros departamentos y obtenían apoyo adicional para proyectos que habían respaldado. Ahora, en el exterior, el DIV Fund planea trabajar con grandes donantes como el Banco Mundial y otros países para adoptar sus recomendaciones y desarrollar sus propios fondos de investigación similares.

Otis Reid, director ejecutivo de Salud Global y Bienestar en Coefficient Giving, dijo que a medida que se reduce la cantidad total de asistencia exterior oficial, es aún más importante que lo que queda se use de la mejor manera.

“Realmente importa mucho si ese dinero se destina a cosas que son altamente efectivas, moderadamente efectivas o inefectivas”, señaló. “Y creo que el DIV puede desempeñar un papel realmente crucial en mover las cosas de la parte inefectiva a la muy efectiva del espectro”.

Muchos programas que las DIV han apoyado están validados a través de ensayos controlados aleatorios, un tipo específico de diseño de investigación. Kathryn Oliver, profesora en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres que estudia cómo la evidencia documenta la creación de políticas, dijo que, si bien estos ensayos son valiosos para responder a tipos específicos de preguntas, no pueden proporcionar a los responsables de políticas toda la información que necesitan.

EL FUTURO DE LA DIV FUND CON EU

Como una nueva organización sin fines de lucro, el DIV Fund está abierto a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, dijo la cofundadora Sasha Gallant.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha caracterizado a la USAID como corrupta, costosa e ineficaz y afirmó que la ayuda exterior hacía que los gobiernos y las grandes organizaciones sin fines de lucro dependieran permanentemente de Estados Unidos. Si bien se recortaron o recuperaron cantidades importantes de financiación de ayuda exterior en 2025, el Congreso asignó recientemente 50.000 millones de dólares a varios programas de asistencia exterior, significativamente más de lo que la administración había solicitado.

Los DIV habían ganado previamente apoyo bipartidista, en parte debido al alto retorno de inversión que ofrecen sus programas, lo que también puede ser una métrica muy satisfactoria para los financiadores filantrópicos.