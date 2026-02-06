Trump borra video racista de los Obama; Casa Blanca culpó a subalterno (video)

Fue parte de una serie de actividades en redes sociales que amplificaron las falsas afirmaciones de Trump de que le robaron las elecciones de 2020, a pesar de que los tribunales de todo el país y un fiscal general durante su primer mandato no encontraron evidencia de fraude que pudiera haber afectado el resultado.

La publicación del jueves en la noche fue eliminada el viernes y se atribuyó a un error de un miembro del personal tras condenas generalizadas, desde líderes de derechos civiles hasta senadores republicanos, por su tratamiento del primer presidente y la primera dama afroestadounidenses de la nación. La eliminación, una rara admisión de un error por parte de la Casa Blanca, se produjo horas después de que la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijera que no había nada ofensivo en la publicación. Tras las llamadas para su eliminación —incluidas de republicanos— la Casa Blanca dijo que un miembro del personal había publicado el video por error y que había sido retirado.

El mensaje racista enviado por el presidente Donald Trump en redes sociales, que mostraba al exmandatario Barack Obama y su esposa como primates en una jungla, ha sido borrado.

Una portavoz del expresidente demócrata dijo que él no iba a responder.

Casi todo el clip de 62 segundos, que formó parte de las docenas de publicaciones de Truth Social que Trump hizo durante la noche, parece ser de un video conservador que alega manipulación deliberada de las máquinas de votación en estados en disputa mientras se contaban los votos presidenciales de 2020. En el segundo 60 aparece una escena rápida de dos primates, con los rostros sonrientes de los Obama superpuestos.

Las imágenes fueron tomadas de un video más largo, previamente circulado por un influyente creador de memes derechista. Muestra a Trump como el “Rey de la Jungla” y representa a distintos líderes demócratas como animales, incluyendo a Joe Biden, quien es blanco, como un primate comiendo un plátano.

“Esto es de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, dijo Leavitt en un mensaje de texto refiriéndose a la película de Disney de 1994, que no presenta a los animales que aparecen en el video. “Por favor, dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense hoy”.

Trump no comentó sobre el video en su publicación, que se produce en la primera semana del Mes de la Historia Negra y días después de una proclamación presidencial en la que se mencionaron “las contribuciones de los afroestadounidenses a nuestra grandeza nacional y su compromiso duradero con los principios estadounidenses de libertad, justicia e igualdad”.

Mientras aún estaba disponible, la publicación de Trump generó condenas de todo el espectro político e ideológico.

La reverenda Bernice King, hija del icono de los derechos civiles asesinado Martin Luther King Jr., resurgió las palabras de su padre: “Sí. Soy negra. Estoy orgullosa de ello. Soy negra y hermosa”. Elogió a los afroestadounidenses como “diversos, innovadores, industriosos, inventivos” y agregó: “Somos amados por Dios como trabajadores postales y profesores, como una ex primera dama y presidente. No somos simios”.

El senador republicano Tim Scott, quien es negro, fue uno de los que criticaron la publicación de Trump. “Ojalá sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió en redes sociales Scott, quien preside la campaña para las elecciones legislativas de los republicanos del Senado.

Otro republicano, el senador Roger Wicker de Mississippi, quien es blanco pero representa al estado con el mayor porcentaje de residentes negros, lo calificó de “totalmente inaceptable” y dijo que el presidente debería disculparse.

El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson, declaró en un comunicado: “El video de Donald Trump es descaradamente racista, repugnante y absolutamente despreciable”.

Johnson afirmó que el mandatario intenta cualquier cosa para distraer de las condiciones económicas y la atención sobre los archivos del caso Jeffrey Epstein.

“¿Saben quién no está en los archivos de Epstein? Barack Obama”, destacó Johnson. ”¿Saben quién realmente mejoró la economía como presidente? Barack Obama”.

Trump y las cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Blanca frecuentemente repiten memes y videos generados por inteligencia artificial. Como hizo Leavitt el viernes, los partidarios de Trump suelen desestimar las críticas y presentar las imágenes como humorísticas.

En Estados Unidos hay una larga historia de figuras blancas poderosas que han asociado a las personas negras con animales, incluidos simios, de maneras demostrablemente falsas y racistas. La práctica se remonta al racismo cultural del siglo XVIII y teorías pseudocientíficas en las que los blancos establecían conexiones entre africanos y monos para justificar la esclavitud de las personas negras en Europa y América del Norte, y más tarde, para deshumanizar a las personas negras liberadas como una amenaza incivilizada para los blancos.

Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, escribió en su famoso texto “Notas sobre el estado de Virginia” que las mujeres negras eran las parejas sexuales preferidas de los orangutanes. El presidente Dwight Eisenhower, al hablar de la desegregación de las escuelas públicas en la década de 1950, argumentó una vez que a los padres blancos les preocupaba que sus hijas estuvieran en aulas con “grandes machos negros”. Como candidato y presidente, Obama fue presentado como un mono u otro primate en camisetas y otros productos.

Trump, por su parte, tiene un historial de críticas intensamente personales hacia los Obama y de usar retórica incendiaria, a veces racista.

En su campaña de 2024, el mandatario declaró que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”, un lenguaje similar al que Adolf Hitler usó para deshumanizar a los judíos en la Alemania nazi.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump se refirió a una serie de naciones en desarrollo, en su mayoría africanas, como “países de mierda”. Inicialmente negó haber usado el insulto, pero admitió en diciembre de 2025 que lo dijo.

Cuando Obama estaba en la Casa Blanca, Trump promovió las falsas afirmaciones de que el 44to presidente, quien nació en Hawai, había nacido en Kenia y era constitucionalmente inelegible para el cargo. Trump, en entrevistas que le ganaron el apoyo de muchos votantes de derecha, exigió repetidamente que Obama presentara registros de nacimiento y probara que era un “ciudadano nacido en el país” como se requiere para convertirse en presidente.

Obama finalmente publicó sus registros de Hawai. Trump finalmente reconoció durante su campaña de 2016, después de haber ganado la nominación republicana, que Obama nació en Hawai. Pero inmediatamente dijo, falsamente, que su rival demócrata Hillary Clinton fue la que inició esos ataques contra Obama.