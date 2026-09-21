Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido

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    Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido
    Unas 100 personas salieron a protestar en contra el ICE después de conocer los hechos, donde el venezolano fue baleado. ESPECIAL.

El Departamento de Seguridad Nacional de EU ha abierto una investigación sobre el incidente

AUSTIN.- Un venezolano herido de bala por un agente de migración permanecía bajo custodia el lunes en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, después de que fue dado de alta de un hospital con una bala aún alojada en la espalda, según una portavoz de la abogada del hombre.

Wilber Rafael Garces Pérez, de 28 años, estaba haciendo una entrega de DoorDash en la capital de Texas, Austin, el domingo antes de que le dispararan durante una parada de tráfico, indicó Fabiana Meléndez Ruiz, vocera de la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch.

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Ruiz señaló que Pérez llamó a su esposa alrededor de las 12:30 de la tarde del domingo para decirle que le habían disparado. Añadió que la esposa no ha hablado con él desde entonces.

Pérez está detenido en el Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unos 209 kilómetros (130 millas) al suroeste de Austin, le dijo Ruiz a The Associated Press. Indicó que Lincoln-Goldfinch habló por teléfono con Pérez, quien le contó que estaba siendo interrogado mientras una bala permanecía en su espalda. Pérez también dijo que no tenía analgésicos, según Ruiz.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, ha difundido poca información y no ha dicho qué motivó el tiroteo. En un comunicado emitido a primera hora del lunes, el departamento afirmó que estaba investigando el tiroteo de un venezolano que se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal y que “tenía una orden final de expulsión”.

Pérez es solicitante de asilo y entró a Estados Unidos mediante un programa de permiso de permanencia temporal (parole), y no tiene antecedentes penales, dijo Ruiz.

“Independientemente de su estatus, el uso de la fuerza fue injustificado”, manifestó Ruiz. “Hasta donde entendemos, él estaba aquí legalmente”.

El tiroteo ocurrió en medio de un aumento de la aplicación de las leyes migratorias por parte del ICE en todo Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Durante el verano, el organismo reportó más de 50 mil arrestos mensuales en julio y agosto, algo inédito para la agencia.

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