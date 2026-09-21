Trump recurre a los ataques contra la prensa después de enfrentar varias derrotas

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The New York Times
por The New York Times

En un intento de cambiar de tema, ha recurrido a un nuevo ataque contra su enemigo preferido: los medios de comunicación

Internacional
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WASHINGTON- La prohibición impuesta por el presidente a tres medios de comunicación en la Casa Blanca encaja en un patrón de uso del aparato del gobierno para adoptar medidas enérgicas contra quienes percibe como enemigos.

Los intentos de Donald Trump por acaparar el poder seguían siendo insuficientes, y parecía listo para recurrir a un blanco conocido.

Había presionado de manera implacable al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para que pusiera su nombre en la fachada, solo para ser bloqueado por los tribunales. Había hecho todo lo posible para intimidar a la Reserva Federal y obligarla a bajar las tasas de interés, solo para que el presidente de la Fed que él mismo eligió se uniera a sus colegas para votar por unanimidad a favor de aumentar los costos de endeudamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-veta-de-la-casa-blanca-a-cnn-msnow-y-politico-a-los-que-acusa-de-noticias-falsas-IM23586196

A pesar de sus intentos de salir del paso con declaraciones, la guerra contra Irán sigue siendo inmensamente impopular entre los estadounidenses preocupados por el manejo que hace Trump de la economía y los altos precios de la gasolina. La Corte Suprema, incluidos los jueces que él designó, bloqueó los intentos de Trump de restringir la votación por correo.

Y con las elecciones intermedias en puerta, la autoridad política del presidente parece estar menguando después de años en los que dominó no solo a su partido sino también el discurso nacional.

Así que después de estas derrotas, un Trump cada vez más frustrado, en un intento de cambiar de tema, ha recurrido a un nuevo ataque contra su enemigo preferido: los medios de comunicación.

El sábado, la Casa Blanca siguió adelante con el sorpresivo anuncio de Trump que prohíbe la entrada de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una escalada en la larga batalla del presidente contra la prensa.

Pero esto también encaja en un patrón de Trump cuando se enfrenta a un atolladero político, según exfuncionarios del gobierno y organizaciones de derechos civiles: busca cambiar la narrativa al movilizar al gobierno para que adopte medidas enérgicas contra aquellos dispuestos a cuestionar su poder.

$!Akayla Gardne (i) de MS NOW, Betsy Klein de CNN y Cheyenne Haslett de Politico; reporteras de la Casa Blanca fueron vetadas por Donald Trump.
Akayla Gardne (i) de MS NOW, Betsy Klein de CNN y Cheyenne Haslett de Politico; reporteras de la Casa Blanca fueron vetadas por Donald Trump. AP/Jose Luis Magana /

“Piensa que puede intimidar a cualquier persona o entidad para que haga lo que él quiera y ha visto que le funciona cuando todo el Partido Republicano se arrodilla ante él”, dijo Sarah Matthews, quien fue subsecretaria de prensa en el primer mandato de Trump. “Enfrenta resistencia por parte de los tribunales, la Reserva Federal, personas de su propio partido, y está descargando su ira”.

Desde hace tiempo, Trump ha insultado y ridiculizado a los medios de comunicación y ha buscado utilizar los tribunales para aplastar la cobertura crítica. Pero, rodeado de partidarios leales con ideas afines en su regreso a la Casa Blanca, ha ido más allá de las declaraciones duras o las demandas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/cnn-ms-now-y-politico-notifican-al-gobierno-de-trump-que-demandaran-por-su-veto-en-la-casa-blanca-HE23630106

El gobierno ha retirado fondos a la radio y televisión públicas. El Pentágono despidió al editor y al director de publicación de su periódico, tradicionalmente independiente, Stars and Stripes. Periodistas de la organización afirmaron que el gobierno los destituyó por haber escrito sobre el empeoramiento de las condiciones en un portaaviones de la Marina desplegado en Medio Oriente.

$!La sala de conferencias de prensa James Brady en la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington.
La sala de conferencias de prensa James Brady en la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. AP/Jose Luis Magana

Ha presionado al gobierno para revocar las licencias de las emisoras que transmiten coberturas o comentarios negativos sobre él. Ha tomado medidas para atacar la situación fiscal de grupos liberales, vigilar el discurso en línea y negar visas a quienes expresan opiniones que no le gustan.

Fue Trump quien dijo el viernes que, dado que no le gusta la cobertura que realizan, imponía la prohibición a los tres medios, lo cual tomó por sorpresa a algunos funcionarios de la Casa Blanca y ocurrió mientras su jefa de gabinete estaba fuera de la ciudad. E indicó que levantaría su prohibición si sucumbían a su voluntad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/revela-informe-de-rsf-que-trump-se-esta-convirtiendo-en-uno-de-los-peores-depredadores-de-la-prensa-BL19034445

“Tal vez puedan mejorar y nos gustaría que formaran parte”, dijo Trump en lo que parecía traducirse como un ultimátum para los medios de comunicación: denme una mejor cobertura y los dejaré entrar a la Casa Blanca.

“Hay algo mal en un país que puede permitir que la gente escriba historias intencionalmente negativas”, añadió Trump. “Ahora, si quieren escribirlas, está bien, pero no tengo que dejarlos entrar a mi... a la casa del pueblo”.

Expertos en la Primera Enmienda y organizaciones de derechos civiles dijeron que la Constitución establece lo contrario. La prohibición de Trump parecía claramente inconstitucional porque castigaría a las organizaciones de noticias por el contenido de sus reportajes, dijeron los expertos.

Derrick Johnson, presidente de la NAACP, dijo que Trump también estaba intentando redirigir la atención.

“Donald Trump tiene un problema con que el público sepa la verdad, y eso se debe a que la verdad no le favorece”, dijo Johnson. “Los precios de la gasolina por las nubes no le favorecen. Los archivos Epstein no le favorecen. Una economía que se debilita no le favorece. Lo único que le favorece es que el público crea sus mentiras, y eso solo es posible si controla la narrativa”.

La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los esfuerzos de Trump por reprimir la disidencia y a los medios de comunicación no han ayudado a abordar las preocupaciones de los votantes ni de los republicanos, que se enfrentan a derrotas significativas en las elecciones de noviembre. Las encuestas han revelado que la mayoría de los votantes adultos estadounidenses creen que Trump no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.

Douglas Heye, exdirector de comunicaciones del Comité Nacional Republicano, dijo que más estadounidenses también estaban notando que el enojo de Trump se manifestaba en ataques. De hecho, después de que un juez federal prohibiera al Centro Kennedy honrar a Trump colocando su nombre en el exterior de la institución, el presidente amenazó con cancelar una renovación planeada de 257 millones de dólares para el edificio.

Imágenes tomadas a través de las ventanas del Air Force One más tarde mostraron al presidente Trump revisando un póster con el título “Centro Kennedy DEMOLIDO“, lo que avivó la especulación de que podría destruir una institución en la que no pudo dejar su marca.

Muchos republicanos desearían que Trump se enfocara de la misma manera en las políticas que abordarían las preocupaciones económicas de sus partidarios, dijo Heye.

“Sin duda usa tácticas descaradas para apoderarse de los ciclos de noticias. Yo diría que muy a menudo estas no le ayudan”, dijo Heye. “Estamos a 45 días de las elecciones y ¿de qué estamos hablando esta semana y de cara a la próxima? De nada acerca del plan de Donald Trump para bajar los precios”. c. 2026 The New York Times Company.

Por Zolan Kanno-Youngs, The New York Times.

https://www.nytimes.com/es/2026/09/21/espanol/estados-unidos/trump-cnn-msnow-prensa-prohibicion.html
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El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

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