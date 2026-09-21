Trump recurre a los ataques contra la prensa después de enfrentar varias derrotas

WASHINGTON- La prohibición impuesta por el presidente a tres medios de comunicación en la Casa Blanca encaja en un patrón de uso del aparato del gobierno para adoptar medidas enérgicas contra quienes percibe como enemigos. Los intentos de Donald Trump por acaparar el poder seguían siendo insuficientes, y parecía listo para recurrir a un blanco conocido. Había presionado de manera implacable al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para que pusiera su nombre en la fachada, solo para ser bloqueado por los tribunales. Había hecho todo lo posible para intimidar a la Reserva Federal y obligarla a bajar las tasas de interés, solo para que el presidente de la Fed que él mismo eligió se uniera a sus colegas para votar por unanimidad a favor de aumentar los costos de endeudamiento.

A pesar de sus intentos de salir del paso con declaraciones, la guerra contra Irán sigue siendo inmensamente impopular entre los estadounidenses preocupados por el manejo que hace Trump de la economía y los altos precios de la gasolina. La Corte Suprema, incluidos los jueces que él designó, bloqueó los intentos de Trump de restringir la votación por correo. Y con las elecciones intermedias en puerta, la autoridad política del presidente parece estar menguando después de años en los que dominó no solo a su partido sino también el discurso nacional. Así que después de estas derrotas, un Trump cada vez más frustrado, en un intento de cambiar de tema, ha recurrido a un nuevo ataque contra su enemigo preferido: los medios de comunicación. El sábado, la Casa Blanca siguió adelante con el sorpresivo anuncio de Trump que prohíbe la entrada de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, una escalada en la larga batalla del presidente contra la prensa. Pero esto también encaja en un patrón de Trump cuando se enfrenta a un atolladero político, según exfuncionarios del gobierno y organizaciones de derechos civiles: busca cambiar la narrativa al movilizar al gobierno para que adopte medidas enérgicas contra aquellos dispuestos a cuestionar su poder.

“Piensa que puede intimidar a cualquier persona o entidad para que haga lo que él quiera y ha visto que le funciona cuando todo el Partido Republicano se arrodilla ante él”, dijo Sarah Matthews, quien fue subsecretaria de prensa en el primer mandato de Trump. “Enfrenta resistencia por parte de los tribunales, la Reserva Federal, personas de su propio partido, y está descargando su ira”. Desde hace tiempo, Trump ha insultado y ridiculizado a los medios de comunicación y ha buscado utilizar los tribunales para aplastar la cobertura crítica. Pero, rodeado de partidarios leales con ideas afines en su regreso a la Casa Blanca, ha ido más allá de las declaraciones duras o las demandas.

El gobierno ha retirado fondos a la radio y televisión públicas. El Pentágono despidió al editor y al director de publicación de su periódico, tradicionalmente independiente, Stars and Stripes. Periodistas de la organización afirmaron que el gobierno los destituyó por haber escrito sobre el empeoramiento de las condiciones en un portaaviones de la Marina desplegado en Medio Oriente.

Ha presionado al gobierno para revocar las licencias de las emisoras que transmiten coberturas o comentarios negativos sobre él. Ha tomado medidas para atacar la situación fiscal de grupos liberales, vigilar el discurso en línea y negar visas a quienes expresan opiniones que no le gustan. Fue Trump quien dijo el viernes que, dado que no le gusta la cobertura que realizan, imponía la prohibición a los tres medios, lo cual tomó por sorpresa a algunos funcionarios de la Casa Blanca y ocurrió mientras su jefa de gabinete estaba fuera de la ciudad. E indicó que levantaría su prohibición si sucumbían a su voluntad.