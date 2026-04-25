Venezuela pagará la defensa de Nicolás Maduro en los Estados Unidos

El 25 de abril se reportó que Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, podrá recibir apoyo económico de su país para pagar la defensa ante la corte de Estados Unidos. El 3 de enero del 2026, la administración del presidente Trump efectuó la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores. Ambos fueron denunciados por contribuir, y hasta liderar, al crimen organizado que traficaba drogas a los Estados Unidos. Tras su captura, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tomó el lugar de la presidencia en Venezuela.

Desde entonces, Nicolás Maduro y Cilia Flores han tenido que afrontar juicios en Nueva York, mientras permanecen encarcelados en Brooklyn. No obstante, la defensa otorgada a Maduro, Barry Pollock, aseguró que el trato hacia el exdictador era anticonstitucional, aunque se tratase de un acusado extranjero. El abogado defensor argumentó que, al bloquear los fondos económicos de Maduro por el gobierno en Washington, se le ha negado el derecho de pagar su propia defensa en corte. Acusó, ante el juez federal Alvin Hellerstein, que Maduro no podía acceder a sus fondos por impedimentos externos. El abogado aseguró que Venezuela tenía intenciones de cubrir los gastos de Maduro.

Aunque la fiscalía, liderada por Kyle Wirshba, argumentó que los bloqueos a los fondos de Maduro, al igual que los impedimentos del apoyo de Venezuela, son materia de seguridad nacional y política exterior, el juez apoyó las exigencias de la defensa. ‘El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia legal’, indicó el juez Hellerstein.

Estados Unidos ha permitido que el gobierno de Venezuela solvente los costos de la defensa de Nicolás Maduro. Medios de información han destacado que dicha acción refleja los avances en la relación internacional entre la administración de Trump y la de Caracas.

Publicidad