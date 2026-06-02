$!En Coahuila, impulsan mejores sueldos movilidad laboral: Inegi

En Coahuila, la cantidad de personas que tuvieron movilidad laboral por mejores salarios y oportunidades de desarrollo profesional aumentó 137 por ciento, con lo cual se ubicó entre los cinco estados con más casos de este tipo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Inegi. Con base en los datos publicados por la ENOE correspondientes al primer trimestre de 2026, al menos 6 mil 160 personas dejaron su trabajo por el motivo clasificado como “Querían ganar más y/o superarse”.

La cifra representa un incremento de 137 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando 2 mil 595 personas reportaron esta causa como motivo para abandonar su empleo. Además, la encuesta indica que 2026 es el año con el mayor número de trabajadores que han salido de su empleo por esta razón durante la última década. Los registros muestran que en el primer trimestre de 2016 fueron 4 mil 256 personas las que dejaron su empleo para buscar mejores oportunidades; en 2017 la cifra ascendió a 5 mil 504; en 2018 fue de 5 mil 316; en 2019 cayó a 2 mil 777; en 2020 se ubicó en 5 mil 814; en 2021 en 3 mil 773; en 2022 en 3 mil 603; en 2023 en 3 mil 170 y en 2024 en 4 mil 56 personas.

De esta manera, “Querían ganar más y/o superarse en el trabajo” se convirtió en 2026 en el principal motivo de abandono laboral entre los trabajadores coahuilenses. El segundo motivo más frecuente fue el deterioro de las condiciones laborales, reportado por 6 mil 27 personas, mientras que la jubilación, pensión o retiro ocupó el tercer lugar, con 4 mil 221 casos.

A nivel nacional, Coahuila se ubicó como la quinta entidad con más personas que cambiaron de empleo por la búsqueda de mejores ingresos y oportunidades de crecimiento. Guanajuato encabezó la lista con 10 mil 44 casos, seguido por la Ciudad de México con 7 mil 146, Michoacán con 6 mil 727 y el Estado de México con 6 mil 252. Coahuila ocupó la quinta posición con 6 mil 160 trabajadores que reportaron este motivo para abandonar su empleo.

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