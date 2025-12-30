Vetarán a organizaciones que dan ayuda humanitaria en Gaza al comenzar 2026

Internacional
/ 30 diciembre 2025
    Vetarán a organizaciones que dan ayuda humanitaria en Gaza al comenzar 2026
    La prohibición de Israel fue comunicada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y es sobre los grupos que no cumplieron con los nuevos requisitos de transparencia. AP

Además, Israel acusó a Médicos Sin Fronteras de colaborar con grupos militantes y con Hamás

Israel declaró este martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Fronteras, por no cumplir con sus nuevas normativas para la revisión de organizaciones internacionales que operan en Gaza.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora informó que las organizaciones que serán vetadas a partir del 1 de enero no cumplieron con los nuevos requisitos de transparencia sobre personal, financiación e información operativa.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 3 mil migrantes murieron intentando llegar a España en 2025

Acusó a Médicos Sin Fronteras, una de las mayores organizaciones sanitarias en la zona, de no aclarar las funciones de algunos empleados a quienes Israel señala por colaborar con Hamás y otros grupos militantes.

Las organizaciones internacionales han denunciado que las reglas de Israel son arbitrarias y podrían poner en peligro a su personal. El ministerio indicó que alrededor de 25 organizaciones, el 15% de las ONG que trabajan en Gaza, no obtuvieron la renovación de sus permisos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Anteriormente, en 2024, Israel ya había acusado a su personal de participar en actividades militares en Gaza.

En aquel momento, el grupo se mostró “profundamente preocupado por estas acusaciones” y aseguró que las tomaba “muy en serio”, afirmando que nunca emplearía a sabiendas a personas involucradas en actividades militares.

Israel y las organizaciones internacionales mantienen una disputa sobre la cantidad de ayuda que ingresa a la franja. Israel sostiene que está cumpliendo con los compromisos de ayuda estipulados en el último alto al fuego de la guerra de dos años que entró en vigor el 10 de octubre.

Sin embargo, las organizaciones humanitarias cuestionan las cifras de Israel y afirman que necesitan desesperadamente más ayuda en el devastado territorio palestino, donde residen más de 2 millones de personas.

Temas


Crisis Humanitaria
Internacional
ONG

Localizaciones


Palestina

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso