Vetarán a organizaciones que dan ayuda humanitaria en Gaza al comenzar 2026

Israel declaró este martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Fronteras, por no cumplir con sus nuevas normativas para la revisión de organizaciones internacionales que operan en Gaza.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora informó que las organizaciones que serán vetadas a partir del 1 de enero no cumplieron con los nuevos requisitos de transparencia sobre personal, financiación e información operativa.

Acusó a Médicos Sin Fronteras, una de las mayores organizaciones sanitarias en la zona, de no aclarar las funciones de algunos empleados a quienes Israel señala por colaborar con Hamás y otros grupos militantes.

Las organizaciones internacionales han denunciado que las reglas de Israel son arbitrarias y podrían poner en peligro a su personal. El ministerio indicó que alrededor de 25 organizaciones, el 15% de las ONG que trabajan en Gaza, no obtuvieron la renovación de sus permisos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Anteriormente, en 2024, Israel ya había acusado a su personal de participar en actividades militares en Gaza.

En aquel momento, el grupo se mostró “profundamente preocupado por estas acusaciones” y aseguró que las tomaba “muy en serio”, afirmando que nunca emplearía a sabiendas a personas involucradas en actividades militares.

Israel y las organizaciones internacionales mantienen una disputa sobre la cantidad de ayuda que ingresa a la franja. Israel sostiene que está cumpliendo con los compromisos de ayuda estipulados en el último alto al fuego de la guerra de dos años que entró en vigor el 10 de octubre.

Sin embargo, las organizaciones humanitarias cuestionan las cifras de Israel y afirman que necesitan desesperadamente más ayuda en el devastado territorio palestino, donde residen más de 2 millones de personas.