Más de 3 mil migrantes murieron intentando llegar a España en 2025

Más de 3.000 personas murieron intentando llegar a España por mar durante el último año, una fuerte caída respecto a los 12 meses anteriores.

Sin embargo, los activistas advirtieron que la caída refleja controles fronterizos más estrictos que han obligado a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas.

Según un nuevo informe de la ONG Caminando Fronteras, entre enero y el 15 de diciembre de 2025 se ahogaron 3.090 personas, incluidas 192 mujeres y 437 niños.

La cifra es significativamente menor que las 10.457 personas que murieron en el intento el año pasado.

Helena Maleno, coordinadora de investigaciones de la ONG, dijo que si bien el número de víctimas mortales ha disminuido, ha habido un aumento en el número de naufragios a 303, y hasta 70 embarcaciones han desaparecido sin dejar rastro.

Ella dijo: “Esto se debe a que hemos visto un aumento en el número de embarques en la peligrosa ruta desde Argelia a las Islas Baleares.

“Estos barcos suelen transportar unas 30 personas, mientras que los de la ruta atlántica hacia Canarias pueden tener hasta 300 personas a bordo”.

Según el ministro del Interior español, hasta el 15 de diciembre llegaron por mar y tierra 35.935 inmigrantes irregulares, frente a los 60.311 que llegaron a territorio español durante el mismo periodo de 2024.

Gran parte de esta disminución se atribuye al refuerzo de la vigilancia fronteriza, especialmente en Mauritania, principal punto de partida para los migrantes que intentan llegar a España. En 2024, este estado norteafricano firmó un nuevo acuerdo de cooperación migratoria con la Unión Europea a cambio de una financiación de 210 millones de euros.

Un informe reciente de Human Rights Watch acusó a las autoridades mauritanas de abusos sistemáticos contra los inmigrantes, principalmente africanos, incluidas violaciones y torturas, acusaciones que el gobierno mauritano rechaza.

El informe Caminando Fronteras concluye que la ruta atlántica desde el norte de África hasta las Islas Canarias, que puede tardar hasta 12 días, sigue siendo la más mortífera, con 1.906 fallecidos este año. La ruta, cada vez más popular, de Argelia a las Islas Baleares se cobró la vida de 1.037 migrantes. El informe también señala la aparición de una nueva ruta desde Guinea hasta Canarias, con una distancia de 2.200 km.

Maleno describió una política de “necropolítica” impulsada por partidos de extrema derecha y dijo que “la persecución y la caza de brujas de los migrantes están teniendo un enorme impacto en los derechos humanos en Europa”.

“La respuesta institucional a las tragedias en el mar sigue siendo manifiestamente inadecuada”, concluye el informe. “Si bien ha habido colaboración entre países en algunos casos, aún existen retrasos preocupantes en la movilización de misiones de rescate, falta de recursos adecuados y poca voluntad política para proteger vidas”.

Las 3.090 víctimas proceden de 30 países, la mayoría del oeste y norte de África, pero también de Pakistán, Siria, Yemen, Sudán, Irak y Egipto.