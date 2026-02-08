Víctimas de Epstein denuncian en video al Gobierno de EU durante Domingo de Super Bowl
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Se estima que el video estaba planeado para difundirse durante los anuncios del Super Bowl, pero se omitió por falta de recursos
El domingo 8 de febrero, a pocas horas que el Super Bowl LX en los Estados Unidos, se reportó que un grupo de sobrevivientes de la trata de personas de Epstein le pedió al Gobierno publicar el resto de archivos.
Con un video viralizado en la red social de Instagram, las sobrevivientes le pidieron a la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, presentar los documentos. La producción del video, hecha por World Without Explotation, acusó al Gobierno de retener información que desarrolle las investigaciones del caso Epstein.
‘Los materiales recién publicados no ofrecen ninguna explicación de por qué otros no fueron investigados ni procesados, a pesar de décadas de informes y más de mil víctimas conocidas’ detallan las víctimas.
TE PUEDE INTERESAR: Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein
En un principio, medios de información estimaron que el video de World Without Explotation, sería transmitido en una cápsula de anuncios durante el Super Bowl LX. Sin embargo, se comunicó que dicho metraje no será mostrado en el foco del evento deportivo por causas monetarias.
Según informa ESPN México, un espacio publicitario durante la transmisión del Super Bowl tiene un costo aproximado de 8 a 10 millones de pesos.
No obstante, la producción de Worl Without Explotation explicó que el video fue publicado en el domingo del Super Bowl porque en la semana próxima se estima el testimonio Ghislaine Maxwell, cooperadora de la trata de personas y explotación sexual en la Isla de Epstein.
TE PUEDE INTERESAR: Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
La producción también afirmó que con la reciente difusión de los archivos, se filtraron nombres y fotografías de las víctimas, lo cual las ha expuesto en posibles situaciones de peligro. En contraste, nombres de visitantes en la isla, presuntamente, siguen censurados, y no han sido juzgados.