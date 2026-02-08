Víctimas de Epstein denuncian en video al Gobierno de EU durante Domingo de Super Bowl

El domingo 8 de febrero, a pocas horas que el Super Bowl LX en los Estados Unidos, se reportó que un grupo de sobrevivientes de la trata de personas de Epstein le pedió al Gobierno publicar el resto de archivos.

Con un video viralizado en la red social de Instagram, las sobrevivientes le pidieron a la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, presentar los documentos. La producción del video, hecha por World Without Explotation, acusó al Gobierno de retener información que desarrolle las investigaciones del caso Epstein.

‘Los materiales recién publicados no ofrecen ninguna explicación de por qué otros no fueron investigados ni procesados, a pesar de décadas de informes y más de mil víctimas conocidas’ detallan las víctimas.

En un principio, medios de información estimaron que el video de World Without Explotation, sería transmitido en una cápsula de anuncios durante el Super Bowl LX. Sin embargo, se comunicó que dicho metraje no será mostrado en el foco del evento deportivo por causas monetarias.