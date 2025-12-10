Reino Unido retoma cubrebocas por brote de gripe H3N2

La mutación del virus H3N2, más conocido como la ‘Súper Gripe’, mantiene en alerta a Reino Unido y otros países de Europa por lo que se ha retomado el uso de cubrebocas.

Desde noviembre, hospitales de Gran Bretaña dieron aviso por la temporada de gripe debido a la versión mutada del virus H3N2, que ocurre una vez cada década, que se ha reportado en naciones como Japón, Estados Unidos, España y Canadá.

Se trata de “la peor temporada en años”, según autoridades, en el viejo continente, impulsado por la variante K de la influenza A; la cual se mueve con rapidez y población con baja inmunidad tras inviernos de poca circulación viral.

A lo que sistemas de salud en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido reportan hospitalizaciones sin precedentes, presiones sobre unidades de emergencia y aumento significativo en la circulación de otros virus respiratorios.

REINO UNIDO EL EPICENTRO

Sin embargo, Reino Unido es de las naciones que atraviesan uno de los escenarios más críticos de Europa. Por lo que la Agencia de Seguridad Sanitaria estima que solo en Inglaterra podrían hospitalizarse hasta 8 mil pacientes por gripe H3N2 durante la próxima semana.

Hasta el momento, de acuerdo con reportes de The Guardian y BBC, han reportado que dos mil personas se encuentran internadas, más de mil 700 ingresos diarios por influenza y decenas de pacientes en cuidados intensivos; por otro lado, autoridades advierten que el sistema sanitario inglés podría verse rebasado si el ritmo de contagios continúa.

Por lo que han retomado el uso obligatorio de mascarilla en centros de salud, así como se ha implementado protocolos de higiene en escuela, donde además se ha limitado la asistencia presencial ante los brotes en menores, y el recomendar trabajo remoto para personas con síntomas.

Mientras que el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) pidió a la población retomar el uso voluntario de mascarillas en transporte público, oficinas y espacios concurridos; aunque no es una recomendación obligatoria, se ha vuelto en una medida urgente para reducir la transmisión: “creo que debemos volver al hábito de que si estás tosiendo y estornudando, pero no estás lo suficientemente enfermo como para no ir a trabajar, entonces debes usar una mascarilla cuando estés en espacios públicos, incluido el transporte público, para evitar las posibilidades de que le transmitas el virus a otra persona”, señaló el director ejecutivo de NHS Providers, Daniel Elkeles.

¿QUÉ ES Y CÓMO SE CONTAGIA EL H3N2?

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza A que circula cada invierno y es responsable de una parte importante de los cuadros respiratorios. Se transmite por gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta su capacidad de propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Este virus tiende a causar síntomas más fuertes en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, fatiga extrema, dolor muscular y malestar general. Por su comportamiento epidemiológico, el H3N2 suele relacionarse con temporadas de influenza más agresivas.

Para reducir contagios, las autoridades recomiendan vacunación anual, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en espacios de riesgo y evitar contacto con personas enfermas.

SÍNTOMAS DE LA SÚPER GRIPE

La gripe ocasionada por el virus H3N2 suele presentarse de forma abrupta y puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, por lo que sus principales síntomas son los siguientes:

- Fiebre repentina;

- Cansancio;

- Dolores musculares;

- Tos seca;

- Dolor de garganta;

- Dolor de cabeza;

- Dificultad para dormir;

- Pérdida de apetito;

- Náuseas;

- Diarrea.

H3N2 tiende a causar enfermedad más grave que otros subtipos, especialmente en personas mayores, por lo que las mutaciones podrían aumentar la transmisibilidad del virus.

Así que se recomienda la vacunación anual contra la influenza, el uso de cubrebocas, lavar las manos y ventilar los espacios cerrados.