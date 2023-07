Vinculan algunos políticos republicanos los tiroteos con problemas mentales, psiquiatras desmienten esta afirmación

“La violencia con armas es un problema gigante de salud pública y la salud mental es otro problema gigante de salud pública. La vinculación entre ellas es bien débil”, detalla Colon-Rivera.

Por otra parte, la organización The Educational Fund to Stop Gun Violence, que lucha en contra de esta falsa asociación, entre los tiroteos y salud mental, precisó en un informe que fue publicado en su página web que “es un error común pensar que las personas que viven con una enfermedad mental son responsables de la violencia armada”, y continúa diciendo que “en realidad, la mayoría de las personas con enfermedades mentales no ejercen violencia contra los demás (...) y tienen más probabilidades de ser víctimas que perpetradores de violencia”, e indica que solo uno de cada cinco estadounidenses tiene un problema mental diagnosticado.

Si bien Estados Unidos tiene las tasas de enfermedades mentales similares a las de otros países, el país cuenta con las cifras mucho más altas en cuanto a la violencia armada, reitera The Educational Fund to Stop Gun Violence.