‘Vine como Donald Trump’: el presidente organiza un Halloween de lujo en Mar-a-Lago

El presidente Trump asistió a su fiesta de Halloween con temática de selva en Mar-a-Lago vestido como una figura claramente reconocible. Había manchas de guepardo y rayas de cebra en las paredes y las mesas. Las mujeres llevaban leotardos con lentejuelas y tocados elaborados, y una pareja revoloteaba con disfraces de aves de la selva con plumas brillantes. Entonces llegó el presidente Trump.

“Vine como Donald Trump”, dijo, ataviado con su habitual corbata roja y traje azul marino. “No tuve tiempo de conseguir... La gente gastó mucho tiempo y dinero. Gente rica. Pasaron nueve horas preparándose. Yo tuve 10 minutos, así que vine como Donald Trump”. Esa fue la escena del sábado por la noche, cuando cientos de personas se reunieron en el salón de baile de Mar-a-Lago para celebrar la fiesta de Halloween con el presidente. El tema era la selva, una muy opulenta.

Había cangrejo real de Alaska y una barra de caviar. También había tambores bongó y marionetas. Los asistentes publicaron fotos en las redes sociales que mostraban un corral en el club con una cebra y un poni miniatura. Nada demasiado aterrador. Para los republicanos, es mucho más aterrador el entorno político en todo el país. Y, sin embargo, incluso mientras se preparan para posibles pérdidas el martes, Trump, cuyo índice de aprobación está cerca de mínimos históricos, estaba encantado de entretener a sus invitados.

“Miren a todos mis miembros ricos”, dijo a los periodistas. “Pasaron todo el día preparándose. Miren a estos tipos”. Agregó: “Estos son los tipos más importantes de Wall Street”. Fue un ambiente llamativo, considerando las encuestas que muestran a los votantes aún más desencantados con el manejo de la economía por parte del presidente Trump. Una encuesta reciente de The New York Times y la Universidad de Siena descubrió que una mayoría de votantes culpa a Trump por el declive: el 69 por ciento desaprueba su manejo del costo de vida, el 65 por ciento desaprueba la guerra en Irán y casi el 75 por ciento desaprueba el alto precio de la gasolina y el diésel. Pero para Trump, Mar-a-Lago siempre es un escenario para su estilo de festividad dorada.

Estaban el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y Sergio Gor, el embajador de Estados Unidos en India, en la sección acordonada del salón de baile. El fiscal general Todd Blanche, que viajó con Trump en el Air Force One el viernes, dijo a los periodistas que planeaba usar un traje de astronauta para la fiesta. El vicepresidente JD Vance estaba de vuelta en Washington, vestido como Albus Dumbledore, como parte de un conjunto familiar de disfraces de Harry Potter.

Trump entró al salón de baile con fanfarria y habló con los periodistas en la pista de baile antes de mezclarse con sus “amigos ricos”, como no paraba de llamarlos. Criticó duramente a Alina Habba Mildon, su exabogada personal, por un contrato de 50 millones de dólares que consiguió por trabajar con una familia venezolana multimillonaria que buscaba un indulto del presidente. También opinó sobre la disputa entre la representante Haley Stevens, de Míchigan, y Abdul El-Sayed, el candidato demócrata al Senado.

Y abordó, por primera vez, un informe de The New York Times según el cual Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia y asesor de Trump, era el objetivo de un complot de espionaje chino.

“Le tengo mucho respeto. Me cae bien. Esperamos que todo esté bien”, dijo. “Lo investigaremos. Vamos a investigarlo muy de cerca”. Cuando se le preguntó si Huang continuaría como miembro del Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología del Presidente, Trump dijo que le “gustaría decir que sí”.

“Es decir, a menos que descubramos algo en sentido contrario”, dijo. “Siempre me ha parecido que Jensen Huang es muy transparente. Pero ya sabes, estás lidiando con un tema muy complejo, debo decir”. La fiesta de Halloween llegó en un momento complicado para el presidente. Ha pasado gran parte del último mes recorriendo el país y realizando mítines para candidatos republicanos, muchos de ellos empatados o rezagados en las encuestas. Algunos han buscado distanciarse de las políticas impopulares del presidente.

Originalmente, Trump tenía programado viajar a Kansas el sábado para un mitin y luego a Iowa el domingo. Pero el jueves, ambos eventos fueron cancelados. Un día después, luego de que el presidente reprendiera a un periodista por preguntar por qué se había cancelado el primer mitin, los eventos volvieron a estar en pie, pero fueron reprogramados para realizarse ambos el domingo. Antes de la fiesta de Halloween, Trump pasó gran parte del día en su campo de golf en West Palm Beach y participó en mítines virtuales para candidatos republicanos.