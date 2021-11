Virginia tendrá en Winsome Sears su primera vicegobernadora que no es blanca

La republicana salió de la oscuridad política y ganó la nominación de su partido gracias a una foto de campaña en la que posaba sosteniendo un fusil militar. La exmarine también hizo campaña contra la inmigración no autorizada y encabezó a nivel nacional la organización Black Americans to Re-Elect President Trump , que apoyaba la reelección de Trump.

Si Ayala hubiera ganado también habría sido la primera mujer vicegobernadora y mujer no blanca en ocupar un cargo estatal . El padre de Ayala nació en El Salvador.

La republicana Winsome Sears , quien regresó a la política después de casi dos décadas de ausencia, será la primera vicegobernadora de Virginia y será la primera mujer no blanca en ocupar un cargo a nivel estatal .

La madrugada del miércoles, Sears se presentó acompañada de su familia frente a los partidarios que la vitoreaban en una fiesta de la victoria en Chantilly, diciendo: “Lo que están viendo es el Sueño Americano”.

A lo largo de la contienda, Sears también destacó su experiencia como inmigrante jamaicana, haciendo campaña contra la inmigración no autorizada y rechazando la noción de que la nación está plagada de racismo sistémico.

“En caso de que no se hayan dado cuenta, soy negra y he sido negra toda mi vida”, agregó. “Pero no se trata de eso. Lo que vamos a hacer es que ahora nos ocuparemos de los asuntos (de Virginia). Tenemos cosas que atender”.

Sears dijo que trabajará para financiar completamente las universidades históricamente negras e implementar la agenda de Youngkin.

“Él se va a deshacer de todo tipo de impuestos”, dijo.

El papel de Sears como voto de desempate en un Senado estatal estrechamente dividido se ha vuelto aún más importante después de los resultados del martes. Los republicanos ganaron la mansión del gobernador y el partido también afirma que ha recuperado el control de la Cámara de Delegados, la cámara baja estatal, aunque todavía es demasiado pronto para declarar la victoria en varias contiendas clave.

Las elecciones de los senadores serán en 2023.