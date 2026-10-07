Vladimir Putin celebra su cumpleaños 74 con ataques mortales en Kiev, que dejan al menos 19 muertos

De acuerdo a lo que informaron funcionarios ucranianos, misiles y drones rusos bombardearon Kiev y una docena de otras regiones ucranianas, causando la muerte de al menos 19 civiles, entre ellos cuatro niños, y dejando alrededor de 60 heridos en el último y devastador ataque de Moscú. Ucrania había previsto el ataque, y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió el día anterior que los servicios de inteligencia habían llegado a la conclusión de que Rusia se estaba preparando para un ataque “masivo”.

Aunque Ucrania estaba al tanto del inminente ataque, que coincidió con el 74 cumpleaños del presidente ruso Vladimir Putin, no pudo evitarlo por completo. Las muerte y los daños evidenciaron la dificultad que tiene Ucrania para contrarrestar los misiles balísticos rusos y los nuevos drones propulsados a reacción utilizados en los crecientes bombardeos de Moscú. Sin munición para sus sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense, Ucrania no puede detener las armas balísticas rusas. Está trabajando a contrarreloj para desarrollar una nueva generación de interceptores con la suficiente rapidez como para alcanzar los drones a reacción de gran altitud de Moscú. Rusia y Ucrania se encuentran inmersas en una guerra aérea de largo alcance, mientras sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en el campo de batalla, más de cuatro años y medio después de la invasión a gran escala de Moscú a su vecino. Los incesantes ataques aéreos están perjudicando a Rusia, pero podrían ser devastadores para la pequeña Ucrania. Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos parecen poco probables de brindar un alivio a corto plazo, y aún se baraja la posibilidad de celebrar conversaciones técnicas de bajo nivel. Mientras tanto, Putin sigue adelante con la invasión, convencido de que los ucranianos cederán ante la presión y que los aliados occidentales de Kiev no mantendrán el rumbo, según analistas occidentales.

RUSIA QUIERE QUE LOS UCRANIANOS TENGAN MIEDO DE QUEDARSE DORMIDOS Un ataque ruso destruyo un bloque de apartamentos en Pryluky, en la región de Chernihiv, al norte de Ucrania, causando la muerte de 13 personas, entre ellas cuatro niños, y dejando cerca de 50 heridos, según informó el ministro del Interior, Ihor Vyhivskyi. Según Zelensky, también se registraron muertes en otras tres ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev. “Los rusos querían atacar de forma contundente y demostrativa”, declaró el líder ucraniano en las redes sociales. Ucrania busca en todo el mundo misiles Patriot disponibles, que escasean debido a la guerra con Irán. “Los misiles balísticos rusos siguen siendo el mayor desafío. Y los sistemas de defensa aérea son ahora mismo una necesidad vital para nosotros”, dijo Zelensky. En Kremenchuk, en la región de Poltava, dos personas murieron y siete resultaron heridas, según informó Vitalii Diakivnych, jefe de la administración militar regional, y la operación de rescate continúa. “Eso es precisamente con lo que cuenta el enemigo. Que tengamos miedo de dormirnos. Que perdamos de vista a nuestros hijos. Que planeemos cualquier cosa. Para que todos piensen: la próxima vez podría ser mi domicilio”, dijo.