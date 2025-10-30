Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos

30 octubre 2025
    Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
    Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida FOTO: CHRIS O’MEARA | AP

El vuelo 1230 aterrizó en Tampa, Florida, luego de que el avión sufriera una caída repentina de altitud

Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida. La aerolínea reportó que hay varios pasajeros heridos.

A través de un comunicado, la aerolínea señaló que el vuelo del Airbus 320 aterrizó en Tampa, Florida, luego de que el avión sufriera una caída repentina de altitud.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL VUELO 1230 DE JETBLUE?

El vuelo 1230 de JetBlue partió de del Aeropuerto Internacional de Cancún con destino final al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en New Jersey.

Sin embargo, empezó a a perder altura, por lo que tuvo que desviarse a Tampa, donde aterrizó poco antes de las 2:30 de la tarde.

Los pasajeros de JetBlue fueron hospitalizados después de una repentina pérdida de altitud.

El “Personal médico recibió a los pasajeros y a la tripulación, y aquellos que necesitaban atención adicional fueron trasladados a un hospital local”, expresó la aerolínea JetBlue en comunicado.

Añadió que la nave fue retirada de servicio para su inspección, así como que llevará a cabo una investigación para determinar lo sucedido.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) manifestó en un comunicado que está investigando.

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave del servicio para inspección, y llevaremos a cabo una investigación completa para determinar la causa”, expresó JetBlue en un comunicado. “La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra primera prioridad, y trabajaremos para apoyar a los involucrados”.

Según ABC News, los pilotos del Airbus A320 informaron a controladores de tráfico aéreo que al menos tres pasajeros resultaron heridos con posibles laceraciones. Quienes así lo requirieron fueron trasladados a hospitales del área, en Tampa.

El medio estadounidense indicó que el clima en la zona era tranquilo y que los pilotos señalaron que las lesiones de los pasajeros se debían a un problema con los controles de vuelo.

El avión fue retirado para su inspección y la Administración Federal de Aviación y JetBlue están investigando el incidente.

“La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra máxima prioridad, y trabajaremos para apoyar a los afectados”, señaló JetBlue en su comunicado.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

